لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. فرص عمل جديدة من «القوى العاملة»

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة بإحدى جمعيات تنمية المرأة بالقاهرة براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالجمعية، إخصائي قروض، ومشرف قروض، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة.

وتحتاج الجمعية مدير فرع على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة، مع العلم أن تلك الوظيفة تتضمن عملا إداريا وميدانيا.

ويشترط في المتقدم لتلك الوظائف، أن يكون لديه الخبرة في العمل الميداني، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال، أو متوسط، وذلك الجنسين.

وعلى مَن يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0101802886، أو 25322949، أو 25325578، والتواصل مع المدير المسئول إيريني زكي، أو التوجه لمقر الجمعية في شارع متحف المنيل، المنيل، القاهرة.

يأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.



ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 538 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 29 شركة ومصنع قطاع خاص في 9 محافظات لشغلها خلال شهر أغسطس.

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، دمياط، البحيرة، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، المنوفية، أسوان، الأقصر، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر يوليو الماضي، وعددها 778 فرصة عمل.

وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.