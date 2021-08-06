الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

463 ألف وفاة فوق المعدل الطبيعى خلال 14 شهرًا فى روسيا

وفاة في روسيا
وفاة في روسيا

أفادت حسابات لرويترز تستند إلى بيانات لهيئة الإحصاءات الرسمية في روسيا اليوم الجمعة بأن روسيا سجلت 463 ألف وفاة فوق المتوسط في الفترة بين أبريل 2020 وحتى يونيو هذا العام.

ويقول خبراء الأوبئة إن الوفيات الزائدة عن المتوسط هي أفضل طريقة لقياس العدد الفعلي للوفيات بالفيروس في روسيا.

وأكدت قوة المهام الروسية المعنية بكوفيد-19 تسجيل 163301 وفاة بالفيروس منذ ظهوره.

كورونا حول العالم

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، حيث ارتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 35 مليونًا و443 ألفًا و400 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 615 ألفًا و341 حالة.

وأفادت جامعة "جونز هوبكنز" البحثية الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - بأن الهند تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات التي بلغت 31 مليونًا و856 ألفًا و757 حالة، كما بلغ إجمالي الوفيات هناك 426 ألفًا و754 حالة.

كما ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم إلى 201 مليون و106 آلاف و458 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم 4 ملايين و271 ألفًا و350 حالة.

روسيا موسكو الأوبئة خبراء الأوبئة كوفيد-19 كورونا حول العالم

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