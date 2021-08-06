بريطانيا تنصح مواطنيها بمغادرة أفغانستان

قام مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، اليوم الجمعة، بتحديث نصائح السفر إلى أفغانستان، داعيًا جميع المواطنين إلى مغادرة البلاد بسبب القتال المكثف بين القوات الحكومية الأفغانية وطالبان.

وجاء في بيان المكتب الذي نشر على موقعه الإلكتروني "ينصح مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني بعدم السفر إلى أفغانستان. يُنصح جميع الرعايا البريطانيين في أفغانستان بالمغادرة الآن بالوسائل التجارية. إذا كنت لا تزال في أفغانستان، يُنصح بالمغادرة الآن بالوسائل التجارية بسبب تدهور الوضع الأمني​".

وأضاف البيان أنه يتعين على مواطني المملكة المتحدة الاتصال بالسفارة لتأكيد خطط مغادرتهم.

وتصاعد الموقف في أفغانستان خلال الأشهر العديدة الماضية بعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في سحب وحداتها من البلاد.

