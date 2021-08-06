الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بريطانيا تنصح مواطنيها بمغادرة أفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

قام مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، اليوم الجمعة، بتحديث نصائح السفر إلى أفغانستان، داعيًا جميع المواطنين إلى مغادرة البلاد بسبب القتال المكثف بين القوات الحكومية الأفغانية وطالبان.
وجاء في بيان المكتب الذي نشر على موقعه الإلكتروني "ينصح مكتب الشئون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني بعدم السفر إلى أفغانستان. يُنصح جميع الرعايا البريطانيين في أفغانستان بالمغادرة الآن بالوسائل التجارية. إذا كنت لا تزال في أفغانستان، يُنصح بالمغادرة الآن بالوسائل التجارية بسبب تدهور الوضع الأمني​".
وأضاف البيان أنه يتعين على مواطني المملكة المتحدة الاتصال بالسفارة لتأكيد خطط مغادرتهم.
وتصاعد الموقف في أفغانستان خلال الأشهر العديدة الماضية بعد أن بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها في سحب وحداتها من البلاد.
 

بريطانيا أفغانستان لندن الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني طالبان الحكومية الأفغانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

ننشر أول صور لمركب الملك خوفو قبل مغادرة المنطقة الأثرية بالهرم

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

نقل الفنانة مها أحمد إلى المستشفى.. ومصدر بـ«المهن التمثيلية» يكشف تطورات حالتها الصحية

«حرام عليكى حوشى عني» آخر كلمات نجلاء.. القاتلة تروي تفاصيل جريمة البحيرة

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«يونيفيل»: نعمل مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة

الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

«جنبلاط» عن القصف المتبادل: «نتمنى أن نخرج جميعا من هذا الجو الموتور»