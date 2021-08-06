الطريقة الشبراوية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجرى الجديد

هنأ الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد، متمنيا الخير والسلام للعالم الإسلامي في هذه الظروف الصعبة.

وقالت الطريقة الشبراوية على لسان شيخها محمد عبدالخالق الشبراوي، في بيان، اليوم الجمعة، إن هذه المناسبة المجيدة تذكرنا بما قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، من أجل نشر الدين الإسلامي الحنيف، وإعلاء رايته بين الأمم، وما تحمله من مشقة وتعب وأذى، وترك البيت والوطن من أجل رسالته التى أمره الله بها عز وجل.

وتابع بيان الشبراوية: "علينا جميعًا أن نتعلم من دروس الهجرة مثل الصبر على البلاء والسعي من أجل نصرة الدين والحفاظ عليه، والثقة في الله عز وجل وتقبل أمره كله خيره وشره، والمثابرة في سبيل العمل الصحيح".

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ضرب لنا نموذجًا حيًا باقيا فينا حتى قيام الساعة، من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار بعد الخروج من مكة إلى المدينة، وسيبقى هذا النموذج شاهدًا على المواءمة والعيش المشترك جنبًا إلى جنب في سلام مع الغير دون أذى أو ضرر.

وقالت الشبراوية: "علينا جميعًا أن نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته الشريفة فهى نموذج للعيش ودستور للحياة فما فعل عليه السلام شيء إلا ووجب علينا أن نحتذي به فكل فعله خير".

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قدم خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع المسلمين حول العالم بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام بركة ورخاء وأمن وأمان.

وكذلك تقدم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بعظيم التبريكات والتهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه المناسبة العطرة.