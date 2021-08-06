النمسا تستدعى سفيرة أفغانستان بعد رفض بلادها استقبال المدانين فى جرائم

استدعى وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، اليوم الجمعة، سفيرة أفغانستان في فيينا مانيزا بختاري على خلفية رفض حكومة كابول استقبال اللاجئين المرحلين إليها بسبب انتهاك قوانين الاقامة ورفض طلب اللجوء.

وأفادت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان اليوم، بأن مطالبة أفغانستان لأوروبا بوقف ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين أثارت احتجاج وغضب الحكومة النمساوية.

ومن جانبها، قالت السفيرة مانيزا بختاري، في تصريحات لها اليوم، إنها طلبت تمديد وقف الترحيل لطالبي اللجوء الأفغان بقرار سلبي إلى ما بعد شهر أكتوبر المقبل، مضيفة "لسنا في وضع يسمح لنا باستقبال المرحلين"، وذلك في إشارة إلى الوضع الأمني الذي تدهور بشكل متزايد منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” من أفغانستان.

وكانت أفغانستان قد أوقفت أمس الخميس، استقبال رحلات طيران تقل مجرمين أفغان شديدي الخطورة من فيينا وبرلين وبررت ذلك بتدهور الوضع الأمني وأزمة تفشي وباء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، وافق المستشار النمساوي سباستيان كورتس أمس الجمعة، على بدء الحكومة في الإعداد لتوزيع جرعة ثالثة من لقاحات فيروس (كورونا) قبل الخريف المقبل.

وقال وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين -في تصريح صحفي- إن الجرعة الثالثة من اللقاحات تهدف إلى ضمان أفضل حماية ممكنة ضد (كورونا) خاصة متغير (دلتا) وسيتم توزيع التطعيم الثالث ضد (كورونا) بالتنسيق مع منسقي التطعيم فى جميع الولايات الفيدرالية.

وأشار موكشتاين الى أن الحكومة لا تزال تنتظر نتائج المزيد من البحوث العلمية حول الحاجة إلى مثل هذا الجرعة ولكن مصنعي اللقاحات وبخاصة (موديرنا) أبدوا استعدادهم الكامل لتزويد البلاد بالجرعة الثالثة قبل فصل الشتاء.

وذكر الوزير أن الجرعة الثالثة من التطعيمات قد تبدأ في وقت قريب في دور رعاية المسنين ومع المجموعات المعرضة للخطر، مشيرًا الى استمرار ترقب الموافقة عليها على المستوى الأوروبي، لافتًا إلى أن الأولوية القصوى هي حماية المسنين والفئات الضعيفة.