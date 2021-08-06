الجمعة 06 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تستدعى سفيرة أفغانستان بعد رفض بلادها استقبال المدانين فى جرائم

الكسندر شالينبرج
الكسندر شالينبرج

استدعى وزير الخارجية النمساوي الكسندر شالينبرج، اليوم الجمعة، سفيرة أفغانستان في فيينا مانيزا بختاري على خلفية رفض حكومة كابول استقبال اللاجئين المرحلين إليها بسبب انتهاك قوانين الاقامة ورفض طلب اللجوء.

وأفادت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان اليوم، بأن مطالبة أفغانستان لأوروبا بوقف ترحيل طالبي اللجوء الأفغان المرفوضين أثارت احتجاج وغضب الحكومة النمساوية.

ومن جانبها، قالت السفيرة مانيزا بختاري، في تصريحات لها اليوم، إنها طلبت تمديد وقف الترحيل لطالبي اللجوء الأفغان بقرار سلبي إلى ما بعد شهر أكتوبر المقبل، مضيفة "لسنا في وضع يسمح لنا باستقبال المرحلين"، وذلك في إشارة إلى الوضع الأمني الذي تدهور بشكل متزايد منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي “الناتو” من أفغانستان.

وكانت أفغانستان قد أوقفت أمس الخميس، استقبال رحلات طيران تقل مجرمين أفغان شديدي الخطورة من فيينا وبرلين وبررت ذلك بتدهور الوضع الأمني وأزمة تفشي وباء فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، وافق المستشار النمساوي سباستيان كورتس أمس الجمعة، على بدء الحكومة في الإعداد لتوزيع جرعة ثالثة من لقاحات فيروس (كورونا) قبل الخريف المقبل.

وقال وزير الصحة النمساوي فولفانج موكشتاين -في تصريح صحفي- إن الجرعة الثالثة من اللقاحات تهدف إلى ضمان أفضل حماية ممكنة ضد (كورونا) خاصة متغير (دلتا) وسيتم توزيع التطعيم الثالث ضد (كورونا) بالتنسيق مع منسقي التطعيم فى جميع الولايات الفيدرالية.

وأشار موكشتاين الى أن الحكومة لا تزال تنتظر نتائج المزيد من البحوث العلمية حول الحاجة إلى مثل هذا الجرعة ولكن مصنعي اللقاحات وبخاصة (موديرنا) أبدوا استعدادهم الكامل لتزويد البلاد بالجرعة الثالثة قبل فصل الشتاء.

وذكر الوزير أن الجرعة الثالثة من التطعيمات قد تبدأ في وقت قريب في دور رعاية المسنين ومع المجموعات المعرضة للخطر، مشيرًا الى استمرار ترقب الموافقة عليها على المستوى الأوروبي، لافتًا إلى أن الأولوية القصوى هي حماية المسنين والفئات الضعيفة.

فيينا أفغانستان النمسا

رئيس التحرير

وائل لطفي

ثالوث الأعداء

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

مصادر بـ«التعليم»: الحاصلون على 98% و99% فى الثانوية هذا العام «يتعدوا على الأصابع»

محمد الباز: مشهد عربة الفول لـ«قفشة» غير احترافى

حرارة شديدة يعقبها انخفاض.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

3 عوامل تصعب مهمة الزمالك فى مباراته أمام غزل المحلة

«مستجدات» موعد فتح الطيران بين مصر والمملكة العربية السعودية| أخبار الطيران السعودي الدولي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «3»

ماجد حبته

لا حوار مع الخلايا السرطانية

مدحت بشاى

العذراء وأيقوناتها الخالدة

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع «1-2»

ماجد حبته

الأفغان يقاومون.. و«طالبان» تتوحش

عبد الرحيم طايع

أمية المتعلمين

د. القس صفوت البياضى

مصر رائدة بين دول العالم بوحدانيتها

جلال حمام

الغنوشى لا يؤمن بالدولة التونسية

صور

الحر في مصر

جنازة حسب الله الكفراوى

عرض خاص لفيلم الإنس والنمس

محطة تل أبيب

المزيد

«جنبلاط» عن القصف المتبادل: «نتمنى أن نخرج جميعا من هذا الجو الموتور»

شقيق الرئيس.. من هو سفير إسرائيل الجديد فى واشنطن؟

فلسطين تحمل إسرائيل المسئولية الكاملة لاستشهاد مواطن فى نابلس