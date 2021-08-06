الحركة الداخلية لتنقلات ضباط الشرطة لمحافظة المنيا

اعتمد اللواء محمد حسان عبد التواب مدير أمن المنيا، حركة تنقلات ضباط الشرطة والتى اشتملت تغييرات واسعة بين ضباط المباحث بمختلف المراكز والأقسام.

وتضمنت الحركة تعيين العميد وفيق فوزي مديرا لإدارة الحماية المدنية، والعميد يوسف حنا مدير النجدة ، والعميد محمد خيري مأمور لمركز مغاغة، والعقيد أحمد سعد وكيل للحماية المدنية ،والعقيد محمد عامر رئيسا لقسم تصاريح العمل، والعقيد هيثم فاروق رئيس مباحث المرور والمقدم محمود سرحان رئيسا لمباحث قوات الامن، والمقدم حسن شلبي وكيل مرور المنيا، والمقدم مصطفي عثمان مأمور مركز ديرمواس، والمقدم احمد ايمن العدل مأمور مركز العدوة، والمقدم هيثم ماهر رئيس مباحث التموين، والمقدم مصطفى سمير وكيل قسم التحريات.

وتقرر تعيين العقيد محمد صلاح الدالي مأمور لمركز ملوي، والعقيد محمد ابراهيم عثمان مأمور لمركز بني مزار ، والعقيد أحمد مجدي العباسي مأمور لمركز مطاي، والعقيد حسام الدين نبيه غريب مأمور المنيا الجديدة، والعقيد محمود الحلواني مأمور سمالوط شرق ، المقدم محمد صبري وهبه مأمور أبو قرقاص، والمقدم هيثم ماهر رئيسا لمباحث التموين ، والمقدم محمد جاب الله مأمور قسم المنيا.

وشملت الحركة تعيين العقيد عمرو حسن مفتش مباحث قسم شرطة المنيا ، المقدم بلال الجنايني معاون مباحث المرور ، والرائد جادالله صدقي رئيسا لمباحث القسم ،و الرائد علي سمير رئيسا لمباحث مركز ديرمواس ، والرائد عمرو وفائي رئيس مباحث الاموال العامة ، والرائد محمد بكر رئيسا لمباحث مركز ملوي ، والرائد الحسيني جابر رئيسا لمباحث مركز مغاغة .

كما تضمنت الحركة بقاء المقدم محمد منير رئيسا لمباحث مركز المنيا، والرائد مصطفي عبد الحكيم رئيسا لمباحث قسم ملوي ، و الرائد محمد عليوه رئسيا لمباحث سمالوط شرق، والرائد محمد صلاح رئيسا لمباحث مركز العدوة ، والرائد الحسيني الشاروني رئيسا لمباحث سمالوط غرب ، والرائد عبدالوهاب ابوطالب رئيسا لمباحث مركز أبو قرقاص، والرائد يحيى شاهين رئيسا لمباحث مركز بني مزار ، والرائد مصطفي عمر رئيسا لمباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، والرائد محمد سامي رئيسا لمباحث مطاي.