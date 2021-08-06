الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» تعلن عن منحة للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم منحة دراسية جامعية كاملة في العام الدراسي الجامعي لكل طلاب تكافل وكرامة المتفوقين في الثانوية العامة، لعام  ٢٠٢١/٢٠٢٢.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وأشارت إلى أن آخر موعد لتقديم المنحة ١٠ أغسطس ٢٠٢١.

وعن المزايا ومتطلبات التقديم والحصول على استمارة، أوضحت أنه يتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني التالي: 
https://bit.ly/AUC The American University in Cairo USAID/Egypt

ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي، فى وصول الدعم النقدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي إلى 3.8 أسرة مستفيدة حتى أغسطس الجاري، بما يشمل أكثر من 14 مليون شخص على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة خصصت دعمًا نقديًا للأسر الأولى بالرعاية وجعلته مشروطًا بممارسات تنموية تصب في بناء الأجيال القادمة، فأصبحت رعاية الأطفال الصحية ومراعاة تطعيماتهم، وإلحاق من هم في سن التعليم بالمدارس شرط أساسي للحصول على الدعم، موضحة أن موازنة الدعم النقدي فى العام المالي الحالي بلغت 19 مليار جنيه، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه العام الماضي، حيث بدأت الموازنة بـ 3.5 مليار جنيه مع انطلاق الدعم عام 2015 وهو ما يشير أن نسبة الزيادة بلغت 500%.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، فى تصريحات لها أن الوزارة تركز على الأطفال الأولى بالرعاية وتكافؤ فرصهم التعليمية من خلال حزمة متكاملة من البرامج مثل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل" والذي أدى إلى خفض التسرب نسبياً من المدارس، حيث إن 41% من مستفيدي "تكافل وكرامة" هم أطفال تحت سن 18 سنة، جميعهم ملتحقون بالمدارس في المراحل المختلفة.

الموقع الإلكترونى وزيرة التضامن الجامعة الأمريكية تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي الجامعة الأمريكية بالقاهرة الضمان الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

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