الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

18 أغسطس.. اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي لمناقشة أزمة الهجرة

جريدة الدستور

يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا افتراضيا خاصا، في 18 أغسطس الجاري؛ لمناقشة أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروسيا وليتوانيا.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية - في بيان، اليوم الجمعة - إن الوزير كارل نيهمر سوف يشارك في الاجتماع الذي يعقد تحت رئاسة سلوفينيا وباقتراح من إيطاليا، والتي ترغب في الحصول على مزيد من الدعم في ضوء العدد المتزايد من اللاجئين الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأضافت الوزارة أنه سيشارك في الاجتماع بالإضافة إلى وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي ممثلون عن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) ومكتب الشرطة الأوروبي (يوروبول)، ويهدف الاجتماع إلى زيادة الوعي بالوضع الراهن واتخاذ تدابير منسقة لأمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا.

يشار إلى أنه على الحدود التي يبلغ طولها 680 كيلومترًا تقريبًا بين ليتوانيا وبيلاروسيا تم تسجيل أكثر من ألفي عبور حدودي غير قانوني في العام الماضي مقابل 81 عبور فقط في العام السابق بأكمله.

الجدير بالذكر أنه ألقت قوات حرس حدود ليتوانيا، حسبما أعلنت الثلاثاء 27 يوليو، القبض على 171 شخصا وكلهم من العراق، أثناء عبورهم من بيلاروسيا.

وارتفع العدد الإجمالي للمهاجرين المحتجزين في ليتوانيا حتى الآن هذا العام إلى 3027 مهاجرا.

وطالب مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، العراق بتبرير سبب استخدام مطار بغداد لنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا التي يتسلل منها مهاجرون لا شرعيون إلى ليتوانيا.

وتحدث بوريل، الثلاثاء 27 يوليو الماضي، مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين: "حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروسيا".

وكتب في تغريدة: "هذه مسألة تهم دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والتكتل بكامله.. نحن نعتمد على دعم العراق".

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