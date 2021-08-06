الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم بترويج الهيروين فى الشروق 4 أيام

الهيروين
الهيروين

أمرت نيابة الشروق وبدر بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة مدينة الشروق، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 700 جرام، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمناقشته أقرا بترويجه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والكسب غير المشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الهيروين الشروق التحريات الأمنية حبس متهم نيابة الشروق

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وائل لطفي

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