الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حسن رياض.. رائد اكتشاف المواهب

حسن رياض
حسن رياض

 

رحل الشاعر حسن رياض، أمس، بعد معاناته مع المرض مؤخرًا، وقد نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الشاعر الكبير، قائلة إن الراحل أحد فرسان الكلمة، وتميز بأسلوب خاص فى التعبير عن المشاعر السامية، متوجهة بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته. 

وكتب حسن رياض العديد من الأغانى المهمة لعدد كبير من أشهر المطربين، أبرزهم محمد منير ومحمد فؤاد وعلى الحجار وطارق فؤاد وأحمد منيب وأمل وهبى وإيهاب توفيق وعاطف متولى وسيمون. كما شارك فى اكتشاف العديد من المواهب فى الشعر والغناء، ولعب دورًا كبيرًا فى نشر الثقافة والمعرفة من خلال عمله بقصور الثقافة، متصديًا للأفكار الظلامية، كما شارك فى المئات من الأمسيات الشعرية المختلفة، سواء فى قصور الثقافة، أو المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب اللقاءات التى نظمتها مؤسسات المجتمع المدنى.

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وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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