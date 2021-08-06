الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اندلاع حريق هائل في عزبة معروف بأسوان

حريق هائل في عزبة
حريق هائل في عزبة معروف

شهدت عزبة معروف بقرية النزل بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، اندلاع حريق في أحد المنازل، ما أدى إلى امتدادها إلى سيارة ربع نقل وأسطوانات غاز، وعدد من أشجار النخيل، دون خسائر في الأرواح.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، إخطارًا باندلاع حريق في أحد المنازل، حيث أن النيران اشتعلت في البوص والجوالات البلاستيكية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها ومعرفة السبب في وراء اشتعال النيران.

أسوان الحماية المدنية اشتعال سيارة محافظة أسوان نيران اشتعال اندلاع حريق

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وائل لطفي

ثالوث الأعداء

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