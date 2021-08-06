اندلاع حريق هائل في عزبة معروف بأسوان

شهدت عزبة معروف بقرية النزل بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، اندلاع حريق في أحد المنازل، ما أدى إلى امتدادها إلى سيارة ربع نقل وأسطوانات غاز، وعدد من أشجار النخيل، دون خسائر في الأرواح.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، إخطارًا باندلاع حريق في أحد المنازل، حيث أن النيران اشتعلت في البوص والجوالات البلاستيكية، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها ومعرفة السبب في وراء اشتعال النيران.