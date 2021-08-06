الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحباط محاولة بيع 2 طن أسمدة زراعية في قنا

أسمدة
أسمدة

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة شنَّت حملة تموينية موسعة بالتعاون مع مباحث التموين للمرور على مستودعات الأسمدة بنطاق مركز نجع حمادي بهدف التصدي لظاهرة تهريب السلع المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين. 

وأوضح محافظ قنا أن الحملة أسفرت عن ضبط ١ طن أسمدة كيماوية مخصصة لوزارة الزراعة ومحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية، وكذلك ١ طن أسمدة كيماوية بدون فواتير.

ولفت إلى أنه تم تحرير محاضر للمخالفين وتم إحالتها للنيابة العامة لتتولي متابعة الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.

كان المحافظ كلف مديرية التموين والتجارة الداخلية بشن حملات تفتيشية يومية بمختلف قرى المحافظة لمنع بيع الأسمدة الكيماوية الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة ليكونوا عبرةً لكل من تسول له نفسه استغلال المزارع البسيط.

تهريب مدير وزارة الزراعة السوداء طعام اجراءات السوق وزارة على غلق قنا

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وائل لطفي

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