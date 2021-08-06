قوافل طبية مجانية فى 7 قرى بدمياط ضمن «حياة كريمة»

تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية الصحة حول خطتها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بعدد ٧ قرى بمراكز كفر البطيخ وفارسكور والزرقا وكفر سعد، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال شهر أغسطس الجارى، حيث تأتى تلك الجهود استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يجرى تنفيذها تباعًا بقرى المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وجاءت هذه الخطة في قرى أبوراشد والسواحل والطرحة وعطا الله وكفر الشناوى وعزب العرب وعطا الله.

وواصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة والسونار، لتقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وفى هذا الصدد، ذكر الدكتور السيد عبدالجواد مدير مديرية الصحة بدمياط، أنه انعقدت قافلة بقرية كفر شحاتة بمركز كفر سعد، تردد عليها ١٢٤٥ مواطنًا تم توقيع الكشف الطبى عليهم بالمجان، إذ تم تحويل عدد ٢٨ حالة لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، وكذا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٤ حالات، بالإضافة إلى إجراء ٥٦٠ تحليلا معمليا وفحص ٣٥ حالة بالأشعة و٣٠ حالة أخرى بإجراء السونار.

وأعلن مجلس إدارة مستشفى السرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط، أنه تم خروج آخر حالة من قسم العزل بمستشفى السرو المركزي بعد تماثله للشفاء وسيتم تعقيم المستشفى لاستقبال العمل طبيعيًا دون أي حالات عزل وأي حالات سيتم اكتشافها يتم إرسالها لمستشفى الحميات والصدر لتلقي العلاج هناك.

كما أعلن مدير مستشفى عزبة البرج بدمياط، عن أنه تم خروج آخر حالة من قسم العزل بمستشفى عزبة البرج بعد تماثله للشفاء، وسيتم تعقيم المستشفى لاستقبال العمل طبيعيا دون أي حالات عزل وأي حالات سيتم اكتشافها يتم إرسالها لمستشفى الحميات والصدر لتلقي العلاج هناك.