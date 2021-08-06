باحث بجامعة بنى سويف يطور وسيلة للكشف عن فيروس «SARS- CoV- 2»

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الجمعة، تمكن باحث من جامعة بني سويف مع فريق بحثي ياباني من تطوير وسيلة جديدة قابلة للتطبيق على المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس SARS- CoV- 2 المستجد بمختلف سلالاته بهدف تحسين حساسية الكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية لتجنب مشكلة التشخيص السلبي الكاذب التي تواجه المتخصصين في الوقت الراهن استعداداً للموجه القادمة من الفيروس التي يتوقع أن تكون بالغة الضراوة.

وأشار الدكتور منصور إلى أن الباحث الرئيسي للفريق هو الدكتور أحمد نبيل أستاذ الكيمياء الحيوية الطبية، من كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة وهو باحث زمالة ما بعد الدكتوراه- فريق التشخيص- مجموعة البوليمرات الذكية بالمعهد القومي لعلوم المواد- توسكولا- اليابان، مؤكداً فخره واعتزازه بما ينجزه باحثو جامعة بني سويف، خاصة أن هذا الحدث قد حظي باهتمام ومتابعة وسائل الإعلام في اليابان.

تجدر الإشارة إلى أن المعهد القومي لعلوم المواد باليابان قام بالإعلان عن تطوير استراتيجية جديدة للكشف عن الفيروس باستخدام أحد البوليمرات الذكية على لسان البروفيسور متسيهورو إيبارا مدير الفريق البحثي، وقد تم الإعلان عن ذلك على الموقع الرسمي للمعهد في تمام الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بتوقيت اليابان.

وفى سياق آخر.. أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، مشاركة إدارة الوافدين في الويبينار التثقيفي للجامعات المصرية والذي نظمته الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي للطلاب الوافدين الحاصلين علي الشهادات الإماراتية.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الإدارة تقدم جميع الخدمات للطلاب من خلال الاتصال بالسفارات المختلفة، وإدارة الوافدين بوزارة التعليم العالي، لإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالطلاب وحل مشكلاتهم، وتسهيل الإقامة بأماكن تابعة للجامعة، مثل دار الضيافة وكذلك عمل لقاءات دورية مع الطلاب الوافدين لتسهيل الدراسة والمعيشة في مصر عامة وفي بني سويف خاصة وذلك لتذليل العقبات أمام الوافدين ومناقشة التسهيلات والتخفيضات التي تقدمها الجامعة للوافدين.