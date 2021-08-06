«أنا قلبي برج حمام».. من هو الشاعر حسن رياض؟

توفي قبل قليل الشاعر الغنائي حسن رياض بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، دخل على إثرها العناية المركزة في إحدى المستشفيات.

وأعلن الشاعر عادل سلامة الخبر حيث كتب عبر حسابه «فيس بوك» ليودعه داعيا له بالرحمة والمغفرة وتقام صلاة الجنازة على الشاعر الغنائي الراحل في مسجد السيدة نفيسة، اليوم، عقب صلاة الجمعة.

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الشاعر الكبير حسن رياض، الذى غيبه الموت صباح اليوم الجمعة 6 أغسطس بعد مروره بأزمة صحية، قائلة: "إن الراحل أحد فرسان الكلمة وتميز بأسلوب خاص فى التعبير عن المشاعر السامية".

وأصيب حسن رياض بجلطة في المخ وغيبوبة مساء الأربعاء الماضي، وتلقى العلاج في مستشفى زايد التخصصي بالسادس من أكتوبر وفي ذلك السياق ترصد الدستور ابرز المعلومات عن الشاعر الراحل حسن رياض

١-غنى عدد كبير من المطربين من كلمات الشاعر حسن رياض ومنهم محمد منير ومحمد فؤاد وعلي الحجار وغيرهم.

٢-ومن أشهر أغانيه "أنا قلبى برج حمام" لـ محمد منير، وأغنية "من غير ما تتكلمى" لـ على الحجار.

٣-وكتب حسن رياض، أغنية خلال الفترة الماضية، نالت إعجاب الفنانة حنان ماضي عندما استمعت لها بالصدفة.

٤-ساهم رياض في اكتشاف العديد من المواهب، في الشعر والغناء،

٥- وساهم في لعب دورا كبيرًا في نشر الثقافة والمعرفة، من خلال عمله بقصور الثقافة، متصديًا للأفكار الظلامية، التي تبثها الجماعات الإرهابية، والخارجة على القانون.

٦-وشارك في المئات من الأمسيات الشعرية المختلفة، سواء في قصور الثقافة، أو المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب الأمسيات التي كانت تعقد في المؤسسات الثقافية الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، وبيوت الثقافة مثل: بيت الشعر، وبيت السحيمي، وغيرها.

كما أنه صاحب أغنية اتا قلبي برج حمام الذ حققت نجاحا واسعا.