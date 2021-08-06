الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لترشيد مياه الري.. تأهيل وتبطين ترع مريوط وبنى سويف

تفقد مشروع تأهيل
تفقد مشروع تأهيل وتبطين الترع

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي، في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية"، في إطار محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية التي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

وتفقد المهندس مصطفى مشعل، مدير عام ري النوبارية، اليوم الجمعة، الأعمال الجارية لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة ومنها أعمال تأهيل وتبطين ترعة "الطفلة"، وتأهيل غرب الطريق بزمام هندسة رى مريوط التابعة لتفتيش رى العامرية، وذلك في وجود أطقم التنفيذ والإشراف، بهدف ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية وحل أزمة عدم وصولها إلى التهايات. 
 

ضبط جودة الأعمال المنفذة 

وأكد مدير عام رى النوبارية، ضرورة مراعاة أقصى درجات ضبط الجودة، وإجراء كافة الاختبارات أثناء وبعد التنفيذ، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من الأعمال مع مراعاة مطابقة الأعمال للمواصفات الفنية واصول الصناعة، ومراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة.

كما أكد ضرورة استمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء تنفيذ الأعمال. 

كما تم، اليوم الجمعة، متابعة أعمال تأهيل وتبطين ترعة نصرى، وترعة طنسا، وتأهيل ترعة المنصور الرئيسى، وتأهيل ترعة فرع قشيشة، التابعة لزمام هندسة رى ناصر بمحافظة بنى سويف، تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقى ومشروعات الرى ببنى سويف، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لإنهاء الأعمال وضبط الجودة. 

وزارة بني سويف الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع وزاره الموارد المائيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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