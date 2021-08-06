الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هتك عرض طفل 3 سنوات على يد خاله في بورسعيد

حبس
حبس

تلقت شرطة النجدة بمحافظة بورسعيد، بلاغاً بتعرض طفل 3 سنوات لهتك العرض، إثر اعتداء “خاله” عليه أثناء إقامته في منزل جدته.

أقدمت جدة الطفل وتدعي "ع أ" بتقديم بلاغاً بتعرضه لهتك العرض من قبل خاله الذي يدعي "م ح" ويبلغ من العمر 25 عاماً.

كانت ناهد عبد الرازق ممثل حماية الطفل ببورسعيد، اتخذت الإجراءات اللازمة واصطحبت المُبلغة لقسم شرطة الزهور بعد إجراءات المجلس القومي للأمومة والطفولة، وحررت محضر خاص بالواقعة، لحماية الطفل وتقديم الجاني للعدالة.

وأكدت الجدة في بلاغها أن الطفل "أ م" كان يجلس مع الخال فترات طويلة، وأشارت إلى أنها تقدمت قبل أشهر ببلاغ رقم 2267 إداري الزهور اتهمت فيه خاله بهتك العرض، الا انه تم حفظه بعد تعهد الخال لهم بعدم الاقتراب منه مرة أخري وعلاج الطفل.

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالحادث، وعلي الفور تم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

تلقت شرطة النجدة هتك العرض بورسعيد

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وائل لطفي

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