الجمعة 06 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«الداخلية»: الكشف على 255 وتوفير أطراف صناعية لـ39 من نزلاء السجون

توفير أطراف صناعية
توفير أطراف صناعية

فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بكافة أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لاسيما الرعاية الصحية، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بتوجيه قافلة طبية إلى (سجن المنصورة العمومى) ضمت مختلف التخصصات بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 255 من النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لكافة الحالات المستحقة. 

وفى سياقٍ متصل ومن خلال التنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية تم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عدد من الأطراف الصناعية لعدد (39) نزيل بمنطقة سجون برج العرب. 

هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.. حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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