ابني مدمن على الألعاب الإلكترونية.. كيف يمكن العلاج؟

تشتكي العديد من الأمهات من إدمان الأبناء للألعاب الإلكترونية، وقد اعترفت منظمة الصحة العالمية اعترافًا رسميًا بإدمان الألعاب الإلكترونية كحالة صحية عقلية، كما يتم سرد اضطراب الألعاب في مسودة الوثيقة الخاصة بمنظمة الصحة العالمية إذا ظهرت أعراض لدى الطفل مثل ضعف التحكم في الألعاب، وزياء العصبية أثناء اللعب.

ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن اضطراب الألعاب يؤثر فقط على نسبة صغيرة من الأشخاص الذين يمارسون الألعاب عبر الإنترنت. لا داعي للذعر.

من هنا نعرض في التقرير التالي الخطوات التي يمكن أن يتخذها الآباء لحماية أطفالهم من الإصابة بهذه الحالة.

دور الوالدين

المشكلة التي تبدأ من خلط الآباء بين الحماس الصحي والمتعة والاضطراب الخاص باللعب، ومن المهم تحديد متى يبتعد الأطفال عن الاستمتاع واللعب، لذا يجب على الآباء مراقبة أي طفل يهمل علاقاته الاجتماعية، والتمارين الرياضية، والعمل المدرسي، والنظافة الشخصية لصالح ممارسة الألعاب.

اللعب معًا والاستمرار في المشاركة

أفضل طريقة لحل المشكلة في معظم الحالات هي تشجيع الآباء على التواجد في عالم ألعاب أطفالهم، حيث يستطيع الآباء اللعب مع الأبناء، هذا النهج إذا بدأ بشكل خاص في سن مبكرة، سيبقى الألعاب آمنة ومعقولة لمعظم الشباب، ولن يكون الأمر سهلا على الآباء، إذا لم يكونوا على دراية بالألعاب.

ويمكن للوالدين معالجة الإفراط في استخدام الألعاب عبر الإنترنت من خلال اتخاذ خطوات لتحقيق التوازن في المنزل، من خلال وضع إرشادات محددة تمكنهم من التخلص من السموم الرقمية، وإيجاد طرق إبداعية للسماح بالألعاب ووقت التكنولوجيا.

تأكد من أن الألعاب مناسبة للفئة العمرية ومحتوى مناسب

لاحظ كيف يتفاعل أطفالك مع أجهزتهم وألعابهم هل طفلك عدواني وسريع الانفعال، قد تعني الحاجة إلى قضاء وقت أقل أمام الشاشة.

اكتشاف علامات إدمان الألعاب

من المهم البحث عن العلامات التي تدل على أن طفلك أصبح يعتمد بشكل كبير على الألعاب قد تلاحظ ما يلي:

التحدث كثيرا من قبل الأطفال عن لعبتهم باستمرار، وأنهم يلعبون لساعات متتالية ويصبحون دفاعيين أو حتى غاضبين وعدوانيين عندما يضطرون للتوقف.

هناك علامة أخرى يجب البحث عنها وهي ما إذا كانت احتياجاتهم اليومية مثل الطعام والنوم تتعطل، بل إن الأعراض الجسدية قد تنشأ بالفعل من قضاء الكثير من الوقت على الإنترنت مثل جفاف أو احمرار العينين أو وجع في الأصابع أو الظهر أو الرقبة أو شكاوى من الصداع.

أخيرًا، قد يبدو أنهم مشغولون أو مكتئبون أو وحيدون لأن بعض الألعاب يمكن أن تكون منعزلة تمامًا. إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على طفلك، فمن الجيد معالجة المشكلة في أسرع وقت ممكن.

جدير بالذكر أنه قد تراجعت أسهم اثنتين من كبرى شركات ألعاب الإنترنت في الصين بعدما وصفتها إحدى وسائل الإعلام الحكومية بأنها "مخدرات إلكترونية".

وسجلت أسهم شركتي "تينسينت" و"نيت إيز" تراجعاً بأكثر من 10 بالمئة في بداية تعاملات بورصة هونج كونج، قبل أن تستعيد بعض تلك الخسائر.

وكانت السلطات قد أعلنت خلال الأشهر الأخيرة حزمة من الإجراءات الرامية إلى تشديد قبضتها على شركات التكنولوجيا والتعليم الخاص.