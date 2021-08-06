الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكة الحديد» تكثف أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات

تعقيم وتطهير القطارات
تعقيم وتطهير القطارات

أكدت الهيئة القومية للسكة الحديد مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، بمواصلة أعمال تطهيروتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.

وأوضحت الهيئة أنه تم تكثيف عدد العاملين فى تعقيم وتطهير القطارات نظرا لزيادة السفر عبر خطوط السكك الحديدية، خاصة خلال إجازة الصيف، لافتة إلى أنه يتم تعقيم القطارات قبل خروجها من الورش مباشرة لضمان أعلى مستوى من التعقيم والتطهير.

وأشارت إلى أنه يتم تعقيم المحطات بشكل كامل، إلى جانب ذلك يتم الحفاظ على تطهير المبني الإدارى بمحطة رمسيس.

وفي سياق متصل، عممت هيئة مترو الأنفاق منشوراً يتضمن جزاءات هيئة السكة الحديد بحق سائقي القطارات، التي اعتمدها مجلس الدولة لتطبيقها بداية في 26 يونيو الماضي.

ونص المنشور على عدة عقوبات للمخالفات التي يرتكبها السائقون، مثل سوء معاملة الجمهور، عدم فتح الأبواب، تجاوز الأرصفة والسيمافورات أو الوقوف في المحطات، وجاءت الجزاءات بخصومات تتراوح من 3 أيام حتى 60 يوماً.

تجاوز السيمافورات أو دسكات التهدئة:

إذا لم ينشأ عنها سقوط القاطرات أو العربات على الخطوط الطوالي أو التفادي، يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تتجاوز عشرين يوماً، والتي قدّرتها بعض المصادر بالقيمة المالية من 4000 حتى 13 ألف جنيه، للشهر الواحد للسائق، حسب مدة تعيينه في الهيئة؛ سواء السكة الحديد أو المترو.

سوء معاملة الجمهور:

يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 7 أيام ولا تتجاوز 10 أيام.

زيادة سرعة القطارات عن الحد المقرر:

يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 20 يوماً ولا تزيد على 45 يوماً.

عدم الوقوف في المحطات المقررة بقطارات الركاب:

يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 20 يوماً ولا تزيد على 45 يوماً.

تجاوز الأرصفة في حالة التشغيل اليدوي:

يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 20 يوماً ولا تزيد على 45 يوماً.

عدم فتح الأبواب:

يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 20 يوماً ولا تزيد على 45 يوماً.

فتح الأبواب على المخالف:

يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 60 يوماً.

المركبات التي يتسبب عنها تلفيات بسيطة للقطارات ولم ينشأ عنها خسائر في الأرواح:

يخصم من الراتب مدة لا تقل عن 15 يوماً ولا تزيد على 20 يوماً.

تعقيم اعمال تطهير القطارات اليوم المحطات

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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