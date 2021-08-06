الجمعة 06 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أهدت مصر ميدالية رابعة في الكاراتيه.. من هي جيانا فاروق ؟

جيانا فاروق
جيانا فاروق

نجحت جيانا فاروق، لاعبة منتخب الكاراتيه، في الفوز على لاعبة بيرو الكسندرا مانسيكا بنتيجة  2-0 في أول مباريات المجموعة الثانية لمنافسات وزن 61 كجم فردي سيدات بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020،  ليمكنها الفوز في مباراة نصف النهائي للمنافسة على الذهبية أو تحقيق الفضية، بينما الخسارة تضمن لها الميدالية البرونزيةأ لتهدي مصر ميدالية أوليمبية رابعة .

 وفي ذلك السياق ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن اللاعبة المصرية جيانا فاروق.

1- لاعبة منتخب مصر في اولمبياد طوكيو و تبلغ من العمر 26 عاما.
2- بدأت رحلتها في عالم الرياضة مع لعبة السباحة، لكنها لم تكملها، وانضمت للعبة الكاراتيه.
3- درست الصيدلة وحصلت على درجة البكالوريوس، وشاركت في الكثير من البطولات.

4- أصبحت جيانا أول رياضية عربية تتوج بميدالية أولمبية في منافسات الكاراتيه عبر التاريخ.

5- أعلن الاتحاد قائمة المتأهلين عبر موقعه الرسمى، ومن بينهم جيانا لتكون أول مصرية وعربية تنجح في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

6- حققت 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم ،و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

 7- توجت بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، فى منافسات الدورى العالمى للكاراتيه، بوزن 61 كجم، بعد التغلب على لاعبة الفلبين بنتيجة 4/3.

وزن ختام رياضة الاتحاد الذهب الرى

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