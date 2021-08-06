792 وفاة وأكثر من 22 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت روسيا، اليوم الجمعة، 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 2583 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6402564 منذ بدء الجائحة.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصًا لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 163301.

من جانبه أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الجمعة، أنه تم إعطاء 93.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بنحو 423 ألفًا و368 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت ألمانيا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 32 أسبوعًا.

إصابات كورونا في ألمانيا

كما أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الجمعة عن أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بلغ 3448 إصابة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وعلى سبيل المقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الجمعة الماضي 2454 إصابة.

وسجل المعهد 24 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس خلال أربع وعشرين ساعة، مقابل 30 حالة وفاة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن يوم 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفًا و777 إصابة، بينها 3500 إصابة تمت إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وتضاعف معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام بمقدار حوالي أربع مرات خلال شهر واحد، وبلغ اليوم الجمعة 20.4 إصابة ارتفاعًا من 19.4 إصابة أمس الخميس. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يونيو الماضي بواقع 4.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.