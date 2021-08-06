«الري»: خطة لمواجهة أخطار السيول بمطروح و600 خزان أرضي لمياه الأمطار

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، أعمال تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول حسب الخطة القومية، وتجنبا لحدوث أي أزمات من خلال خطة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بالري لمتابعة حالة السيول والاستعداد لها ومحاولة تقليل المخاطر الناجمة عنها، بالإضافة إلى إنشاء عدد من البحيرات الجبلية والصناعية وسدود الإعاقة والتوجيه بالمحافظات المختلفة وخاصة المعرضة لمخاطرها، في إطار الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار والتحسب لأي سيول محتملة بالمحافظات المصرية المعرضة لاخطار السيول.



وتفقد الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، أعمال الحماية من أخطار السيول والاستفادة من مياه الأمطار لزيادة الرقعة الزراعية، ومنها محافظة مطروح، من خلال البدء فى إنشاء احد سدود حصاد الأمطار بها، وذلك للتعامل مع كافة شواغل المنتفعين قبل البدء في تنفيذ السد وتحقيق أقصى إستفادة مرجوة منه.



خزانات أرضية للإستفادة من مياه السيول



كما تفقد رئيس قطاع المياه الجوفية، منظومة الخزانات الأرضية التي نفذتها الوزارة بمحافظة مطروح بما يجاوز ال 600 خزان ارضي بسعات تخزينية تتراوح من 100 الي 1000 متر مكعب، وذلك للوقوف علي جاهزيتها لاستقبال اية امطار محتملة، مؤكدأ على ضرورة رفع كفاءتها وازالة اي اطماءات بمداخلها لزيادة قدرتها الاستيعابية.

وأكد الدكتور أسامة الظاهر، على مراجعة كافة الاشغالات الموجودة باحواض تصريف الأودية، وقيام المحافظة بإعمال شئونها لرفع هذه الاشغالات حفاظا علي الأرواح والممتلكات، مشيراً إلى أن الوزارة قامت خلال الخمس سنوات الماضية بتنفيذ نحو 400 خزان ارضي بالمحافظة ضمن استراتيجية الدولة للإستفادة من كل قطرة مياه من خلال مشروعات حصاد مياه الأمطار.

وأوضح رئيس القطاع لـ“الدستور”، أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول، تتضمن إنشاء بعض السدود والبحيرات الصناعية وحوائط التوجيه، مؤكداً المتابعة المستمرة على كافة الأعمال والمشروعات التى تنفذ في إطار خطة الحماية من أخطار السيول، وإنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، من خلال المهندسين وطاقم التنفيذ بالمشروعات.

