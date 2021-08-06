الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

للارتقاء بالأداء الرقمي.. تدريب 40 موظفا على تشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية بأسوان

تدريب الموظفين
تدريب الموظفين

انطلق مشروع البرنامج التدريبي في مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية بمركز إبداع جامعة أسوان ، في إطار بروتوكول تعاون بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات  (NTRA)،  وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)،  والمعهد  القومي للاتصالات (NTI) بالتنسيق مع أكاديمية محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.

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تدريب الموظفين 

ويأتي ذلك  انطلاقاً من حرص اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على الارتقاء بالعنصر البشري وتأهيله وإعداده بأعلى المعايير العالمية، ليواكب مشروع الدولة المصرية نحو مصر الرقمية وخاصة بعد إنشاء أكبر مركز للتحول الرقمي بأسوان على مستوى الصعيد.

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تدريب الموظفين 
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تدريب الموظفين 

وأشارت  الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، إلى أنه تنفيذاً لتعليمات  المحافظ بالاستفادة من كل الفرص التي من شأنها الارتقاء بالعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية في التخصصات المختلفة، تم عقد هذا البرنامج الذي يهدف لتدريب المتخصصين على أعمال صيانة و اختبارات شبكات الألياف الضوئية،  طبقاً للمواصفات القياسية العالمية وطبقاً للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية.

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تدريب الموظفين 
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تدريب الموظفين 

وأوضحت أن البرنامج استهدف تدريب 40 متدرباً من إدارة التحول الرقمي بالديوان العام لمحافظة أسوان بقسم الشبكات والمراكز التكنولوجية ، كما تضمن أيضاً ذوي المهارات الخاصة.

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تدريب الموظفين 
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تدريب الموظفين 

وكشفت نائب محافظ أسوان،  أن البرنامج شمل التدريب على أساسيات التعامل مع شبكات الألياف الضوئية والتدريب العملى على طرق اللحام والموصلات (النهايات الطرفية Splicing and Termination)، و تصميم وتوصيل الشبكات الداخلية ومراكز البيانات "Data Centers & LAN".

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تدريب الموظفين 
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تدريب الموظفين 

وأشارت إلى أن التدريب تضمن أيضاً تصميم وتوصيل شبكات الفيبر للمنازل (FTTH Installations|)، وأختبارات الفيبر وإعداد التقارير (Fiber Network Testing). 

أسوان محافظ أسوان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تكنولوجيا المعلومات المراكز التكنولوجية الألياف الضوئية جامعة أسوان البرنامج التدريبي للتحول الرقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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