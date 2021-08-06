لترشيد المياه.. تأهيل وتبطين  2190 كيلو مترًا من الترع المتعبة

تواصل قطاعات وزارة الموارد المائية والري، على قدم وساق بجميع محافظات مصر تنفيذ المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه، تنفيذًا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مارس من العام الماضي.



- استراتيجية لتحسين منظومة المياه وتقليل الفاقد منها



وانتهت الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، اليوم الجمعة، من تنفيذ أعمال تأهيل وتبطين 2190 كيلو و 450 مترًا من الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه من المستهدف الذى يبلغ 6186 كيلو مترًا، وذلك في إطار رؤية مستقبلية لترشيد استهلاك المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية، وتوفير فرص عمل للشباب، وحل مشكلة البطالة، وكذلك المساهمة فى مواجهة العديد من المشاكل مثل الهجرة غير الشرعية وأزمة عدم وصول المياه للنهايات، وذلك في محافظات "أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والقاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والبحيرة والإسكندرية".



من جانبه قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة يهدف إلى تحسين نوعية المياه والتى تنعكس إيجابيًا على جودة المحاصيل، وبالتالي على صحة المواطنين، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات الزراعية.



- تحسين حالة شبكة الترع المتعبة



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، إلى أن المشروع يستهدف تحسين الصورة العامة لشبكة الترع وعمل الصيانة اللازمة لها بأسلوب علمي مدروس يضمن استدامتها للأجيال المقبلة.



يتضمن المشروع القومى تنفيذ أعمال تبطين وتأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة لترشيد المياه بالمرحلة الأولى بقيمة إجمالية قدرها 18 مليار جنيه تنهى منتصف 2022، ويتم استكمالها إلى 20 ألف كيلو متر بالمرحلة الثانية على مستوى الجمهورية.

