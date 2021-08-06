استعراضات ديزنى بمسرح سيد درويش.. الليلة

تحتضن خشبة مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، حفلًا استعراضيًا فنيًا والذي تحييه فرقة أوبرا القاهرة٬ وبمشاركة الفنانة الشابة مريم طاحون التى تعد أصغر مغنية مصرية فى أوبرا فيينا بالنمسا وأوركسترا الوتريات بقيادة المايسترو محمد وهيدى، عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبهما تابلوهات استعراضية لفرقة فرسان الشرق للتراث من تصميم كريمة بدير ومن إخراج حازم طايل.

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر أغانى ديزنى والمسرحيات الغنائية العالمية منها شبح الأوبرا، الطرق، بإمكاني الرقص طوال الليل، خذنى إلى القمر، تاريخ الحب، النجوم، عالم جديد كليا، لا أستطيع أن أحبها من فيلم الجميلة والوحش، مارى بوبينز تطعم الطيور، دعه يمضي، هيركليز يمضى فى الأفق، وقت خاص بنا، انعكاس مولان، إنى أرى الضوء، ريبونزل وغيرها. من أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، منى رفلة، وليد كريم، چولي فيظى، مصطفى محمد، جيهان فايد، عماد عادل، جاكلين رفيق، عمرو مدحت، داليا فاروق، إلهامي أمين، إنجي محسن،عزت غانم، أسامة علي، نورستا المرغني، برهان الدين فاروق، إبراهيم ناجي، ليلى إبراهيم، تامر توفيق، سلمى الجبالي، أسامة جمال ونسرين رشدي .

الجدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك نجومها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون .

يشار إلي أن مسرح سيد درويش كان قد تأسس عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

تعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر (من حيث تاريخ الإنشاء) بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة (احترقت في حريق كبير العام 1971م. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988م.) في مكان آخر.