«الصحة العالمية»: كورونا مازال يهدد البشرية رغم النجاحات فى التطعيم

صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس بأن البشرية لا تزال تواجه خطرا حقيقيا على الرغم من النجاحات في التطعيم ضد فيروس كورونا.

وقال غيبرييسوس: "بفضل تطوير اللقاحات في مواعيد قصيرة قياسية حققنا تقدما كبيرا، لكن الآن يواجه العالم خطرا حقيقيا، والكثير من النجاحات التي تم تحقيقها في وقت سابق يتم القضاء عليها الآن".

وأوضح أن سبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا هو تخلي الناس عن الالتزام بالقيود على الاختلاط الاجتماعي، وأن أجهزة الرعاية الصحية تتخذ خطوات غير متناسبة، وأن وتائر التطعيم غير متساوية.

وكان غيبرييسوس قد دعا إلى تجميد الجرعات المعززة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، نظرا لأن هناك دولا لم يتم تطعيم النسبة الكافية من السكان فيها.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.