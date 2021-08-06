حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الجمعة 6 أغسطس 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة ٦ أغسطس 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل



مهنياً: تجنّب أيّ فوضى وبلبلة في محيطك، وخفّف من الانتقادات قدر الإمكان ولا تعبّر عن رأيك بطريقة غير لائقة أمام أحد.

عاطفياً: تحظى بلقاء بعض الأشخاص المميزين وتواجه الكثير من الغيرة وتحاول أن تتخطاها من دون أن تزعج الشريك.

صحياً: تعتقد أن كل ما تقوم به على الصعيد الرياضي غير مفيد، لكنك سرعان ما تغير رأيك.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد

الثور



مهنياً: يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر، وقد تحقق ربحاً غير منتظر ولو أنك تميل إلى الانسحاب للعمل خلف الستار تحاشياً لأنظار الحساد.

عاطفياً: طباعك السيئة تنفّر منك الحبيب والعائلة، ما بك يا عزيزي، عد إلى رشدك واستدرك الأمور سريعاً.

صحياً: الحفاظ على رشاقتك مهم جداّ، لكن لا تحاول القيام بحمية مزاجية قاسية قد تكون نتائجها سلبية جداً .

ومن مشاهير هذا البرج أل باتشينو

الجوزاء



مهنياً: يتناغم الجميع معك في هذا اليوم لتوفير مناخ جيد في العمل، وبغية ترطيب الأجواء بعد المناكفات التي حصلت منذ مدة.

عاطفياً: لا تفوّت الفرصة للاستفادة من كل دقيقة هدوء وراحة لتعيشها مع الشريك، هو يحتاج إلى عطفك وحنانك، فلا تخيّبه.

صحياً: أكثر من شرب المياه بعد ممارسة الرياضة وحتى خلال ساعات النهار.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامه

السرطان



مهنياً: يوم مميز واستثنائي يسلط عليك الأضواء بحيث تكون محط الاهتمام والاستقطاب في مجالك المهني، وتكون محظ ثقة الجميع.

عاطفياً: ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جداً ويجعل نجمك ساطعاً، قد يتحدّث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من تضحيات تجاه الشريك.

صحياً: حاول ان لا تفقد السيطرة على الأمور، وهذا يفيدك في المحافظة على وضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج رأفت الهجان

الأسد



مهنياً: تلغي مواعيد أو تضطر إلى تأجيل لقاء أو يتعثّر مشروع ما، فحافظ على هدوئك وكن متروياً كي لا تعرّض نجاحك للخطر.

عاطفياً: ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك للمضيّ في ما أنت مصمّم على تحقيقه لمصلحة الطرفين.

صحياً: تخوض مغامرة تعكّر وضعك الصحي بعض الشيء، لكنك سرعان ما تستعيد عافيتك.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة

العذراء



مهنياً: تعيش ظروفاً جميلة وداعمة من الزملاء ومع معظم من تختلط بهم في حياتك اليومية، وتحقق مكاسب تريح وضعك المادي.

عاطفياً: تزخر حياتك العاطفية بلقاءات مع أشخاص يقاسمونك أفكارك وهواياتك، لكنك تلتقي شخصاً يقاسمك الشعور العاطفي الذي تنظره منذ مدة طويلة.

صحياً: كن قوي العزيمة والشكيمة ولا تضعف أمام المغريات التي قد تؤذي صحتك.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت

الميزان



مهنياً: لا تتهوّر في اتخاذ قرار أو توقيع عقد لئلا تصاب بخيبة أمل، قد تحبط محاولاتك أو تؤجّل معاملاتك.

عاطفياً: تغضب بسبب وضع تفقد السيطرة عليه، فلا ترم نفسك في متاهات مجهولة النتيجة لا تعرف كيف تخرج منها.

صحياً: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك القيام بنشاط رياضي وخصوصاً هذا اليوم.

ومن مشاهير هذا البرج عمرو دياب

العقرب

مهنياً: شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن، وقد تقدّم عملاً ناجحاً، إبداعياً أو جمالياً يدرّ عليك الربح.

عاطفياً: قد ترتبط بمن يشاركك مهنة واحدة أو يعمل معك وتمضيان معاً حياة رائعة خالية من المشكلات والهموم

صحياً: تقرر منذ اليوم وضع حد لتكاسلك والبدء بممارسة الرياضة.

ومن مشاهير هذا البرج إليسا

القوس



مهنياً: يوم جيد جدا تنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات، ولتبدأ الأعمال وحياتك الروتينية بالعودة الى مسارها الطبيعي.

عاطفياً: تحاش التورط في قضية شائكة، تبدو في موقع مناسب، لكن حاول مراجعة حساباتك وإنهاء ما يزعجك.

صحياً: لا تعتمد على الحمية الغذائية فقط، بل يجب أن ترافقها الرياضة المكثفة للتخلص من السمنة.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه

الجدي

مهنياً: لا تكن لحوحاً في بعض الأمور، ومن الأفضل التروي في مسائل دقيقة وشائكة قد تنعكس سلباً عليك.

عاطفياً: لا تستسلم أمام ضغوط الشريك، فهو يحاول دفعك إلى الخضوع له وتنفيذ مطالبه بغية وضعك أمام الأمر الواقع لفرض سيطرته عليك.

صحياً: استسلم كلياً للرياضة بدل الاستسلام للخمول، فالأولى منافعها كبيرة، والثاني العكس تماما.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق

الدلو



مهنياً: تتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغط، ومنعتك من مواصلة سيرك بسلام.

عاطفياً: يفرض عليك الظرف تحفّظاً شديداً في حياتك العاطفية، ويطلب منك إحاطة نفسك بالأمان والأشخاص المحبين.

صحياً: الظروف الصعبة تحتم عليك القيام بأكثر من وظيفة في اليوم، ما يرهق صحتك كثيراً.

ومن مشاهير هذا البرج شريهان

الحوت



مهنياً: تميل الى الانفتاح على كل جديد فتشعر بالارتياح والمساندة من اشخاص نافذين يوم حافل بالنشاطات وبالحركة ان نوعية الوقت ستكون اكثر من جيدة

عاطفياً: تتوصل إلى محاصرة كل المشكلات والتعويض عن الوقت الضائع والسيطرة على أمورك مجدداً، بعد فترة من التردد.

صحياً: الإرادة القوية التي تتمتع بها تساعدك على اتخاذ القرارات الصائبة على الصعيد الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج وائل كفوري