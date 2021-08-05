الجمعة 06 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط كمية من مخدر «الهيدرو» وسلاح ناري بحوزة عاطلين بحلوان

عاطلين
عاطلين

تمكن رجال مباحث القاهرة، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر "الهيدرو" وسلاح ناري بدون ترخيص بمنطقة حلوان. 

البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة حلوان لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعصرة حال تواجدهم بالمنطقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وسلاح ناري بدون ترخيص.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف أحدهما بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار، واعترف الآخر بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات 

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة عقوبته هي السجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

حالات تخفيف العقوبة 

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطها في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

مخدر الهيدرو سلاح الحديث حلوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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