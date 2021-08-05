«رحيل ميسى».. جماهير برشلونة تبدأ الاحتشاد أمام النادى (صور)

تجمهر مجموعة من جماهير نادي برشلونة، أمام مقر النادي، بعد الإعلان عن رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

ونشر النادي بيانًا عبر موقعه الرسمي، جاء نصه كالآتي: على الرغم من التوصل لاتفاق بين النادي وميسي بشأن استمرار العلاقة بينهما، إلا أنه ليس بإمكان النادي تأكيد استمرار اللاعب نظرًا لظروف اقتصادية خاصة بقواعد الرواتب الخاصة بالاتحاد الإسباني.

وتداولت صورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين الصحف الإسبانية لمجموعة من جماهير برشلونة أمام مقر النادي، مرتدين أقمصة ليونيل ميسي، وآخر يملك وشمًا على ظهره للنجم الأرجنتيني، رغبة منهم في إلقاء النظرة الأخيرة على ليو قبل رحيله عن النادي.

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