«التعاون الدولي»: الحكومة استطاعت تطوير البنية التحتية الرقمية بطريقة مرنة

أكدت وزارة التعاون الدولي، على أهمية التحول الرقمي، خلال الفترة الحالية لما يشهده العالم كله من تطور وتحول تكنولوجي كبير، موضحة أن الحكومة المصرية استطاعت تطوير البنية التحتية الرقمية بطريقة آمنة ومرنة.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، أن الوزارة أطلقت منصة تحت مسمى "المبتكرون لمستقبل أفضل"، وبدورها تعمل المنصة على رصد التحول الرقمي في مصر، لافتة إلى أنه تم إطلاق تطبيق يدعى "فاتورة" يعمل على تيسير التعاملات التجارية بين رواد الأعمال والمورّدين ويعزز سوق السلع الاستهلاكية سريعة التداول في مصر.

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي أكدت أن مصر تستحوذ على نصيب كبير من صفقات الشركات الناشئة أفريقيا والشرق الأوسط بإجمالي تمويل قيمته 95 مليون دولار، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات أساسية على المستوى المحلي والإجمالي، للمضي قدمًا نحو الاتجاه الصحيح.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على ربط جميع الأطراف ذات الصلة بالفرص الواعدة في مجال الرقمنة وريادة الأعمال، من خلال تجمع الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز المعرفة المتعلقة بنقل التكنولوجيا التي بدورها ستعمل على تعزيز وبناء القدرات التقنية للأفراد.



وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر لديها فرصة لتحقق الريادة على المستوى الإقليمي فيما يتعلق بجهود التحول الرقمي، كما تعد مصر بيئة مشجعة لنمو الشركات الناشئة حيث جاءت في المرتبة الثانية على مستوى حجم الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال العام الماضي بقيمة 190 مليون دولار.

وتطرقت إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لتحفيز المشاركات بين القطاع الخاص وشركاء التنمية لتعزيز الرقمنة، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، حيث تم عقد منصة تعاون تنسيقي مشترك خلال العام الجاري، تحت عنوان «الرقمنة لتمكين القطاع الخاص»، بمشاركة شركات اي فينانس واي سكور والعديد من مُمثلي شركاء التنمية حيث تمت مناقشة الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار.