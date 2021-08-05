السفير الأمريكي بليبيا: «حفتر» يلعب دورا لتوحيد القوات المسلحة في ليبيا

أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، أن المفاوضات بين الأطراف الليبية بشأن مغادرة القوات الأجنبية تحرز تقدما، مشيرا إلى أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر يمكن أن يلعب دورا في توحيد القوات المسلحة بليبيا في الشرق والغرب.

وقال السفير الأمريكي في ليبيا في تصريحات إعلامية مساء اليوم إن الأطراف الدولية ترى أنه ينبغي حل النزاع في ليبيا بالطرق السلمية مشيرا إلى أن هناك حالة من غياب الثقة في ليبيا وإذا تم ارتكاب شيء يزعزع الاستقرار فمن شأن ذلك أن يعيد التوتر.

وشدد نورلاند على التدخل العسكري في ليبيا لن يخدم أي طرف مؤكدا أن الولايات المتحدة تريد أن تدعم مطالب الشعب الليبي والهدف الآن في ليبيا هو توحيد جميع المؤسسات بما في ذلك المؤسسة العسكرية.

وأضاف السفير الأمريكي "هناك مصلحة حقيقية في توحيد القوات المسلحة في ليبيا وثمة بوادر بشأن التنسيق بين القوات في الشرق والغرب والتدخل العسكري في ليبيا لن يخدم أي طرف".

وأوضح السفير الأمريكي أن الولايات المتحدة تعتبر أن النزاع في ليبيا في طريقه نحو الحل وتأمل أن يعاد فتح السفارة الأمريكية في ليبيا على نحو عاجل لكن تدرس الأمر على مهل.

وكشف السفير الأمريكي عن أن ليبيا تحظى باهتمام الإدارة الأمريكية وحضور وزير الخارجية انتوني بلينكن محادثات برلين يعكس ذلك الاهتمام أيضا.

وقال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن العملية الانتخابية في ليبيا محل اهتمام من قبل الليبيين والمجتمع الدولي.

ترقب لإجراء الانتخابات الليبية

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أكدت الثلاثاء الماضي، أن فرص الحل بشأن مقترح واحد لقاعدة دستورية للانتخابات استنفدت.

وكشفت المفوضية الليبية العليا للانتخابات في وقت سابق عن إجراء غير مسبوق في البلاد، يهدف إلى منع تزوير الأصوات، وضمان أن تجرى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، في ظل أجواء من "النزاهة" و"الشفافية".

وقال رئيس المفوضية عماد السايح، إنه فور الانتهاء من عملية تحديث سجل الناخبين، والذي يضم أكثر من 2.3 مليون مواطن، ستباشر المفوضية إصدار "بطاقات للناخبين"، وأضاف أنه سيتم التشديد على تسليمها "بشكل شخصي ومباشرة لصاحبها".