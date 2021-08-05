الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

رئيس حزب الغد: مصر فقدت رمزًا وقيادة وطنية برحيل «الكفراوي»

المهندس حسب الله
المهندس حسب الله الكفراوي

نعى المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد حسب الله الكفراوي وزير التعمير والإسكان الأسبق ونقيب المهندسين الأسبق، قائلا: فقدت مصر رمزا وقيادة وطنية كبرى قدمت الكثير والكثير من المجهودات في سبيل خدمة الإعمار والتعمير والإسكان في مصر.

وتقدم موسى مصطفى بخالص العزاء للشعب المصري العظيم وأسرة وأهل وذوي الفقيد الراحل متمنيا له خالص المغفرة ولهم خالص الصبر والسلوان.

وكانت قد أعلنت أسرة المهندس حسب الله الكفراوي، وفاته اليوم، عن عمر يناهز 91 عاما.

وكشف عبدالعزيز الكفراوي، نجل المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الأسبق، أنه سيتم تشييع جنازة والده غدًا 6 أغسطس، عقب صلاة الجمعة من مسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس.

تولى الكفراوي، أحد أبرز المسئولين التنفيذيين والمخططين المعماريين في مصر خلال القرن الماضي، عدة مناصب مهمة، شغلها بنجاح كبير، وحاز شعبية واسعة وقبولا واحتراما كبيرين في أوساط الموطنين والسياسيين، حتى لقبه البعض بـ"أبو المدن الجديدة في مصر".

ولد الكفراوي بقرية كفر سليمان، مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط في 22 نوفمبر 1930، وحصل على الشهادة الإبتدائية من مدرسة فارسكور الابتدائية، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم هندسة مدنية من جامعة الإسكندرية عام 1950.

برز الكفراوي كوزير للإسكان والتعمير لمدة 16 عاماً، بمسميات مختلفة، من سبتمبر 1977 حتى أكتوبر 1993.

وقبلها عين محافظاً لدمياط في نوفمبر عام 1976، ثم ترأس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العام 1980، وانتخب نقيباً للمهندسين العام 1991.

أشرف المهندس حسب الله الكفراوي على وضع الخطط لمشروعات الجيل الأول من المدن الجديدة في مصر، وترك الوزارة وعددها 17 مدينة جديدة منها: السادات، العاشر من رمضان، 15 مايو، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، مراقيا، بمجتمعاتها الصناعية والعمرانية الجديدة وقد بدأها جميعاً في وقت واحد، بالإضافة إلى وضع نواة تطوير وتقسيم 6 مناطق تعميرية بمناطق القناة والساحل الشمالي وسيناء.

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وائل لطفي

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