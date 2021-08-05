علاء مصطفى: يجب عمل تسهيلات ضريبية للحفاظ على الشركات الناشئة في مصر

أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة ليس له جذور في مصر وتم إهماله خلال سنوات طويلة، لافتًا إلى أن مصر حققت قفزة هائلة في الفترة الأخيرة في هذا المجال بسبب عمل الحكومة على رفع وعي الشباب بمجال ريادة الأعمال وتوفير حاضنات أعمال لمساعدة مؤسسي الشركات وتطوير مهاراتهم.

وأضاف "مصطفى" خلال غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس" تحت عنوان "خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول"، أن خروج الشركات الناشئة من مصر يحدث عندما تصل إلى مستوى معين من التطور ولا يعد ذلك هروبًا من البيئة الاستثمارية من مصر.

وأوضح مصطفى، أن أبرز التحديات التى تواجه مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر هو جذب والحفاظ على المواهب والمتخصصين في هذا المجال، لاسيما في الشركات التكنولوجية، أما التحدي الثاني يأتي في العلاقة بين المستثمر والشركات الناشئة لأن الأنظمة الخارجية وعدد من الدول المجاورة تعطي بعض التسهيلات التي تؤمن المستثمر في حالة غلق هذه الشركات وهناك اتفاقات تمويلية للشركات الناشئة تسهل بيئة العمل لها، كما أن التحدي الثالث يخص التعامل الضريبي فلو استطعنا إعطاء حوافز أو إعفاءات لهذا الشركات سوف نساعد في القدرة على نموها وجعلها تدر أموال داخل البلاد وتوفر عدد كبير من فرص العمل.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غرفة نقاشية عبر تطبيق "كلوب هاوس"، بعنوان "خروج الشركات الناشئة من مصر.. الأسباب والحلول"، وذلك ليكون نقاشا مفتوحا مع المتخصصين والخبراء والمهتمين ببيئة ريادة الأعمال، بالإضافة لبحث أسباب خروج الشركات الناشئة من مصر والتشريعات والإجراءات التنفيذية المطلوبة للحفاظ على بيئة ريادة أعمال جيدة تحتضن وتجذب تلك الشركات للعمل في مصر، مما يعزز من مركز مصر عالميا وعربيا في تلك المجال وزيادة الاستثمارات بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في الغرفة النقاشية حول بيئة ريادة الأعمال في مصر النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والدكتورة رشا طنطاوي، مدير دعم ريادة الأعمال، مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والأستاذ لؤي الشواربي، مستثمر ملائكي ومؤسس مكتب الشواربي للمحاماة والاستشارات القانونية والمهندس أمير الشريف، رائد الأعمال والشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"شركة بشر سوفت" والدكتورة حنان وجدي، الخبيرة الاقتصادية وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الأهرام والمهندس إبراهيم رمضان، مدير مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية، ومدير مشروع إعداد الموازنة العامة للدولة.