الخميس 05 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مساعدة للحكومات.. الأمم المتحدة «قلقة» من اللقاحات غير المستخدمة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال متحدث باسم الأمم المتحدة الخميس، إن المنظمة الدولية قلقة من وضع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 التي لم تستخدم، مؤكدا استعداد المنظمة للمساعدة لكن إذا طلبت الحكومات ذلك.

وتظهر بيانات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن مبادرة كوفاكس لتوزيع اللقاحات أرسلت حتى الآن 186.2 مليون جرعة في 138 دولة. 

وتهدف المبادرة لإيصال ملياري جرعة للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المتحدث ستيفان دوجاريك للصحفيين: "نحن قلقون للغاية من الأوضاع التي لم تستخدم فيها اللقاحات، إما لأسباب إدارية أو لغياب الرعاية المناسبة أو بصراحة بسبب التردد المتعلق بتلقي اللقاحات".

أضاف "تلك حكومات ذات سيادة وعليها المسؤولية الأخلاقية ومسؤوليات أخرى لضمان تلقي مواطنيها اللقاحات بمجرد توفرها... نحن على استعداد للمساعدة بناء على طلب الحكومات".

الامم المتحدة يونيسف كوفاكس اللقاحات الوفيات

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