الفنانة نسرين.. بدأت مشوارها الفنى أمام محمد صبحى وأعتزلت بعد الزواج

تميزت فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي بعدد من النجوم، بينما شهدت فترة التسعينات من القرن الماضي اعتزال عدد من النجوم المميزين وقرر بعضهم الابتعاد عن الأضواء رغم ما حققوه من نجاح وشهرة يحتفظون بها في ذاكرة الجمهور.

ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة المعتزلة نسرين، والتي قدمت العديد من الأدوار الناجحة والمميزة سواء في السينما أو التلفزيون وكان من أشهرها الشهد والدموع ورحلة أبو العلا البشري ثم اعتزلت الفن قبل أن تكمل 20 عامًا في الوسط الفني لتقرر ارتداء الحجاب والزواج.

بدأت نسرين مشوارها الفني في سن صغيرة فهي من مواليد العام 1960، وبدأت مشوارها الفني في سن 11 عام من خلال مسرحية "أخر موضة" ثم شاركت في مسلسل "الفرخة اتكلمت في العام 1971، وبعدها بعامين فقط وفي العام 1973، شاركت في أول عمل سينمائي لها من خلال فيلم أبناء للبيع لكنها اعتبرت بدايتها الفنية الحقيقية من خلال مسلسل فرصة العمر وقالت في أحد اللقاءات التلفزيونية النادرة لها :"مسلسل فرصة العمر كان بالفعل فرصة العمر لكل من شارك في المسلسل فقد كان بطولة الفنان حسن عابدين الممثل الكبير وكان قد عمل في أدوار كثيرة لكن كنت أقول له أن بدايتك الحقيقية في هذا العمل وكذلك محمد صبحي فقد كان العمل عبارة عن طاقة حب بين جميع المشاركين به وعرض علي بعد ذلك ادوار أقل منه لكني لم أقبل بها".

تزوجت نسرين من الملحن السوري محمد ضياء وكان زواجها الأول وكان ذلك في سن 16 عامًا، وتوفي بعد عامين فقط من زواجهما لتعود نسرين إلى استكمال مشوارها الفني وقدمت العديد من الأدوار الفنية، بعد ذلك تزوجت من زوجها الحالي الفنان محسن محي الدين والذي أكد في أحد اللقاءات التليفزيونية أنه لم يكن سبب في إبتعادها عن الفن وقال:"كنت اعرفها قبل زواجها وكانت لدي مشاعر حب لها رغم صغر سني وسنها وفوجئت بأنها تزوجت حينما تقابلنا بعد ذلك من خلال علي بيه مظهر عام 1976، وجلست أنظر إليها وأقول لنفسي يعني مكنتيش عارفه تستني شوية قبل الزواج".

وعن كيفية زواجهما روي محسن محي الدين في ذات اللقاء وقال:"مرت الأيام وكنت في فرنسا والصدفة جمعتني بها بعد وفاة زوجها وأصبحت أرملة وطلبت مني مساعدتها وبالفعل ساعدتها لكن الوقت لم يكن مناسب للكلام في أي شيء وفي ذات الوقت طلب والدي دواء معين فطلبت منها أثناء نزولها لمصر أن تعطي الدواء لوالدي، وعرفت أن الزيارة لوالدتي ووالدي تكررت عدة مرت وأنهم أعجبوا بها لكن والدي توفى بعدها بفترة قصيرة وحين عودتي لمصر أخبرتني والدتي بان والدي أوصى بزواجي منها وقال لها أن دي اللى هتعدل حال أبنك، وفتحت والدتي الموضوع معها وتم الزواج"، قررت نسرين في مطلع التسعينات من القرن الماضي اعتزال الفن وارتداء الحجاب تاركة الساحة الفنية رغم ما حققته من شهرة ونجاح في ذلك الوقت.