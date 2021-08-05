إحالة عاملين سرقا لوحات إرشادية بالقاهرة الجديدة للجنح

أحالت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، متهمين بسرقة لوحات إرشادية في منطقة التجمع إلى الجنح.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضابط المباحث المعین بالقول الأمني بدائرة قسم شرطة التجمع وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط كل من "محمد .ع"، ٣٤ سنة، عامل، و"عمرو .م"، ٢٨سنة، عامل، والسابق اتهامه في قضايا سرقة، حال استقلالهما "تروسيكل"، وبحوزتهما ٤ لوحات معدنية، وأخرى إرشادية للطرق و2 أعمدة حدیدیة، و٣ جاكوش.



وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من الطریق بدائرة قسم شرطة التجمع باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.