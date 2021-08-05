الخميس 05 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس «القناة لتوزيع الكهرباء» يتابع إجراءات الاستجابة لشكاوى المواطنين بجنوب الشرقية

جولة رئيس القناة
جولة رئيس القناة لتوزيع الكهرباء

تابع المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء صباح اليوم إجراءات الاستجابة إلى شكاوى المواطنين في بعض مناطق قطاع جنوب الشرقية؛ والمتمثلة في ضعف الجهد الوارد من محطة المحولات.

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جولة رئيس القناة لتوزيع الكهرباء

وأوضحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه بعد دراسة كيفية التغلب على مشكلة ضعف الجهد؛ قرر المهندس محمد السيد رئيس كهرباء القناة تركيب عدد ٣ أوتوترانسفورم على دخول موزع شبرا النخلة بنطاق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

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جولة رئيس القناة لتوزيع الكهرباء

وأكدت شركة كهرباء القناة أنه وعلى رغم صعوبة الأجواء المناخية التي تشهدها البلاد من استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة  إلا أن قيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعاملين والفنيين باشروا عملهم على أكمل وجه حتى تم تركيب عدد ٣ أوتوترانسفورم.

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جولة رئيس القناة لتوزيع الكهرباء

وأكدت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه العاملين والفنيين بقطاع كهرباء القناة تلقوا الشكر من أهالي المنطقة والتقدير لقيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء؛ وقالوا: "إنها المرة الأولى التي يرون فيها مسؤول كبير يعمل بنفسه في وسط أبنائه العاملين". 

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جولة رئيس القناة لتوزيع الكهرباء

يذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء هي شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتتبع وزراء الكهرباء والطاقة

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جولة رئيس القناة لتوزيع الكهرباء

تضم شركة توزيع كهرباء القناة 10 قطاعات هى

- قطاع شبكات بورسعيد

– قطاع شبكات الإسماعيلية

– قطاع شبكات السويس

– قطاع المدن الجديدة

– قطاع شمال الشرقية

– قطاع وسط الشرقية

– قطاع جنوب الشرقية

– قطاع شمال سيناء

– قطاع جنوب سيناء

– قطاع البحر الأحمر

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جولة رئيس القناة لتوزيع الكهرباء

 المدن الجديدة التابعة لنطاق عمل الشركة

- مدينة العاشر من رمضان

- مدينة الشروق

- مدينة بدر

- مدينة الهايكستب

- مدينة الصالحية الجديدة.

ويبلغ إجمالي عدد السكان في نطاق عمل الشركة 11 مليون نسمة تقريباً.

القناة شبرا النخلة المهندس محمد السيد شركة توزيع الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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