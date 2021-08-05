رئيس «القناة لتوزيع الكهرباء» يتابع إجراءات الاستجابة لشكاوى المواطنين بجنوب الشرقية
تابع المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء صباح اليوم إجراءات الاستجابة إلى شكاوى المواطنين في بعض مناطق قطاع جنوب الشرقية؛ والمتمثلة في ضعف الجهد الوارد من محطة المحولات.
وأوضحت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه بعد دراسة كيفية التغلب على مشكلة ضعف الجهد؛ قرر المهندس محمد السيد رئيس كهرباء القناة تركيب عدد ٣ أوتوترانسفورم على دخول موزع شبرا النخلة بنطاق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.
وأكدت شركة كهرباء القناة أنه وعلى رغم صعوبة الأجواء المناخية التي تشهدها البلاد من استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة إلا أن قيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء والعاملين والفنيين باشروا عملهم على أكمل وجه حتى تم تركيب عدد ٣ أوتوترانسفورم.
وأكدت شركة القناة لتوزيع الكهرباء أنه العاملين والفنيين بقطاع كهرباء القناة تلقوا الشكر من أهالي المنطقة والتقدير لقيادات شركة القناة لتوزيع الكهرباء؛ وقالوا: "إنها المرة الأولى التي يرون فيها مسؤول كبير يعمل بنفسه في وسط أبنائه العاملين".
يذكر أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء هي شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وتتبع وزراء الكهرباء والطاقة
تضم شركة توزيع كهرباء القناة 10 قطاعات هى
- قطاع شبكات بورسعيد
– قطاع شبكات الإسماعيلية
– قطاع شبكات السويس
– قطاع المدن الجديدة
– قطاع شمال الشرقية
– قطاع وسط الشرقية
– قطاع جنوب الشرقية
– قطاع شمال سيناء
– قطاع جنوب سيناء
– قطاع البحر الأحمر
المدن الجديدة التابعة لنطاق عمل الشركة
- مدينة العاشر من رمضان
- مدينة الشروق
- مدينة بدر
- مدينة الهايكستب
- مدينة الصالحية الجديدة.
ويبلغ إجمالي عدد السكان في نطاق عمل الشركة 11 مليون نسمة تقريباً.