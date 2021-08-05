«ريجيم الأطفال».. نصائح لإنقاص الوزن وأفضل نظام غذائي

تعتبر السمنة المفرطة من المخاطر التي تهدد الأطفال في عصرنا هذا، فوفقًا لما ذكره موقع "منظمة الصحة العالمية"، فالسمنة تضاعفت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية، خاصة خلال فترة "الحجر الصحي" والذي فرضه انتشار فيروس كورونا.

ويعتبر إنقاص الوزن عند الأطفال، من الأمور الصعبة، لعدم التحكم في تناول الطعام مثل البالغين، بالإضافة إلى أن الحلوى والشكولاتة من الأطعمة التي تجذب الأطفال لذا يصعب التحكم بالوزن عند الأطفال.

هل يختلف رجيم الأطفال عن البالغين؟

ريجيم الاطفال

أكد خبراء التغذية العلاجية بموقع "health.clevelandclinic" الطبي، أن دايت الأطفال يختلف كثيرًا عن البالغين، فعلى الآباء ضرورة تجنب تناول الأطفال الوجبات السريعة.

ونصح الخبراء، بضرورة استبدال المشروبات الغازية والمحلاة، بالمشروبات الطبيعية والفاكهة، بالإضافة إلى إضافة الألبان لوجبات الأطفال.

وتعتبر الحلويات والسناكس من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأطفال، لذا ينصح خبراء التغذية بضرورة استبدالها بالفشار والمكسرات الصحية.

ينصح الأطباء بضرورة تحفيز الأطفال على تناول الخضار والفاكهة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة والتي تتمثل في المشي أو الانضمام لأحد الألعاب الرياضية.

من الأمور التي تساعد في إنقاص الوزن عند الأطفال، هو المحافظة على مواعيد الوجبات الخاصة بطفلك، بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء.

«نظام دايت يناسب الأطفال ويساعد في إنقاص الوزن»

وجبة الإفطار:

بيضة مسلوقة.

نصف رغيف عيش بلدي.

قطعة من الجبن.

ثمرة خضار.

وجبة أخرى للإفطار:

3 ملاعق فول بزيت زيتون.

نصف رغيف سن.

كوب حليب نصف دسم.

«وجبات الغذاء لمدة أسبوع»

اليوم الأول:

٥ ملاعق معكرونة مسلوقة + شريحة لحمة مشوية أو مسلوقة + طبق سلطة + ٣ حبات فراولة.

اليوم الثانى:

٥ أصابع كفتة مشوية + ٤ ملاعق أرز بسمتى مضاف إليه البهارات الخاصة + طبق خضار مسلوق.

اليوم الثالث:

تونة مصفاة من الزيت + طبق سلطة + نصف رغيف سن.

اليوم الرابع:

ربع فرخة مشوية + خضار مسلوق + طبق سلطة + ٣ ملاعق أرز.

اليوم الخامس:

بطاطس مسلوقة ومهروسة + صدور فراخ محشية ومشوية + ٣ ملاعق معكرونة.

اليوم السادس:

قطعة هامبورجر + رغيف سن + خس وخيار.