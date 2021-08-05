مستشفيات فلوريدا الأمريكية تتعرض لطوفان من مرضى كورونا

تعرضت مستشفيات فلوريدا لحالة من الاضطراب بسبب طوفان من مرضى كوفيد بينما يحارب حاكمها فرض إجراءات شاملة تتعلق بالصحة العامة .

وارتفع عدد المرضي البالغين الذين تأكد اصابتهم بمرض كوفيد- 19 في فلوريدا بنسبة 3.8 في المائة إلى رقم قياسي بلغ 12 ألفا و373، وفقا لوزارة الصحة الأمريكية وبيانات أجهزة الخدمات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونحو 40% من أسرة وحدات الرعاية المركزة يشغلها مرضى كوفيد- 19 بزيادة من 39% عن أمس.

وأعلنت نحو 15% من المنشآت البالغ عددها 261 أنها تواجه نقصا حادا في أطقم العاملين، وأن عددا مماثلا من المرافق من المتوقع أن يعلن عن نقص من هذا القبيل في غضون اسبوع.

من جهة أخرى، قالت شركة موديرنا لصناعة الإدوية أن لقاحها مازال فعالا بنسبة 93% بعد مرور ستة اشهر على إعطاء الجرعة الثانية.