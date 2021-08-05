الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مستشفيات فلوريدا الأمريكية تتعرض لطوفان من مرضى كورونا

كورونا مستشفيات فلوريدا
كورونا مستشفيات فلوريدا الأمريكية

تعرضت مستشفيات فلوريدا لحالة من الاضطراب بسبب طوفان من مرضى كوفيد بينما يحارب حاكمها فرض إجراءات شاملة تتعلق بالصحة العامة .

وارتفع عدد المرضي البالغين الذين تأكد اصابتهم بمرض كوفيد- 19 في فلوريدا بنسبة 3.8 في المائة إلى رقم قياسي بلغ 12 ألفا و373، وفقا لوزارة الصحة الأمريكية وبيانات أجهزة الخدمات الإنسانية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

ونحو 40% من أسرة وحدات الرعاية المركزة يشغلها مرضى كوفيد- 19 بزيادة من 39% عن أمس.

وأعلنت نحو 15% من المنشآت البالغ عددها 261 أنها تواجه نقصا حادا في أطقم العاملين، وأن عددا مماثلا من المرافق من المتوقع أن يعلن عن نقص من هذا القبيل في غضون اسبوع.

من جهة أخرى، قالت شركة موديرنا لصناعة الإدوية أن لقاحها مازال فعالا بنسبة 93% بعد مرور ستة اشهر على إعطاء الجرعة الثانية.

 

مستشفيات فلوريدا الصحة الأمريكية شركة موديرنا الاصابات الوفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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