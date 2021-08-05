محافظ البحيرة: دعم منظومة النظافة بـ14 مليون جنيه

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، دعم المنظومة الخاصة بالنظافة ومواجهة الأزمات بمركز أبو المطامير بـ6 لودر ضمن الخطة الاستثمارية بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه.

وأوضح محافظ البحيرة أن معدات النظافة الجديدة ستعمل على تدعيم قرى حياة كريمة بمركز أبو المطامير من أجل الوصول للمناطق والشوارع الضيقة، كما وجه بضرورة إختيار أكفء العناصر للعمل على تلك السيارات مع تدريبها التدريب الأمثل وعمل الصيانة الدورية وتوافر قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار تشغيلها دون توقف .

أكد المحافظ أنه خلال الثلاث أعوام الماضية قامت الدولة بدعم منظومة النظافة بالبحيرة بأكثر من 160 معدة جديدة بتكلفة تتجاوز 216 مليون جنيه، تم توزيعها على مدن وقرى البحيرة في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بمنظومة النظافة والبيئة ومجابهة الأزمات بمدن ومراكز المحافظة، للحفاظ على البيئة والظهور بالمدن بالشكل الجمالي والحضاري اللائق بها.