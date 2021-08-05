مد وتدعيم شبكات مياه الشرب في 3 قرى ببني سويف

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، تنفيذ العمل فى مشروعات مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقري سدس وهليه وعزبة عمار بمركز ببا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلي تحسين مستوي المعيشة و الأرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، و تحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

وقال اللواء أحمد الصحصاح، رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف إن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تأتي علي رأس أولوياتها تنفيذ الأعمال والانتهاء منها طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

ووجه محافظ بني سويف باستمرار المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال ،والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها،وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع التأكيد على تكليف كافة القطاعات بارسال تقرير أسبوعي"كل فيما يخصه"يشمل نسبت التنفيذ والإنـجاز ومعوقات سير الأعمال"إن وجدت" لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.

وأكد المحافظ أنه سيتم تنفيذ أكثر من 1600 مشروعاً في 66 قرية وتوابعهم بمركزي ناصر وببا ضمن المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"،بتكلفة تتجاوز الـ 12 مليار جنيه،حيث يمثل ذلك دفعة كبيرة نحو الارتقاء بجودة ومستوى معيشة المواطنين بقرى بني سويف بشكل خاص وبقرى الريف المصري بصفة عامة ضمن المشروع القومي لتطوير القرى الذي يحظى بمتابعة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.