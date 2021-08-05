إجراء 4 عمليات لترقيع الشرايين التاجية بمستشفى سوهاج الجامعي

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، جانب من ورشة عمل عن ترقيع الشرايين التاجية لـ4 حالات من كبار السن، وذلك بقاعة الاجتماعات بقسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي القديم، بحضور الدكتور مصطفى منسي أستاذ جراحة القلب بالمعهد القومي بإمبابة، والدكتور أسامة رشاد القائم بأعمال عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد مدير عام المستشفى الجامعي، والدكتور أيمن عبدالغفار رئيس القسم، ولفيف من الأطباء في ذات التخصص.

وأشاد الدكتور مصطفى عبدالخالق بقسم جراحة القلب والصدر، موضحاً أن القسم نجح في إجراء عددًا من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة منذ افتتاحه، مثمناً الدور الكبير الذي يقوم به الدكتور مصطفى منسي في إجراء العمليات الجراحية الدقيقة بالتعاون مع فريق الأطباء بالقسم.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عبدالغفار أن ورشة العمل مستمرة طوال الأسبوع، مشيراً إلى انها استقبلت عدد ٤ حالات لمرضى من كبار السن، وسيتم إجراء عملية ترقيع للشرايين التاجية لهم.

يذكر أن قسم جراحة القلب والصدر تم افتتاحه في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ بتمويل من البنك الأهلي بتكلفة بلغت ٢٢ مليون جنيه.

فيما عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، لقاء مع الوفد الطلابي القادم من جمهوريتي كندا وصربيا، في إطار برنامج التبادل الطلابي الخاص بالاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلية، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور مجدي القاضي القائم بعمل كلية الصيدلة، والدكتور محمود الأمير المشرف على مكتب الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، وبرويز سيدراجي طالب كندي، أوجنين ايفتيك طالب صيربي، وندى أحمد عزيز، ومحمد زغلول عبدالغني بالفرقة الخامسة بالكلية، ووليد محمد الطاهر، رئيس مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة EPSF – سوهاج.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن اللقاء استعرض مجموعة من الأنشطة البحثية المقدمة من الوفد الطلابي القادم من كندا وصربيا، بهدف تبادل الخبرات العملية والتدريبية مع طلاب الكلية، والاحتكاك بثقافات أخرى لتوسيع مداركهم الإنسانية والتعرف على باقي جنسيات العالم.

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي، إن البرنامج التدريبي للطلاب الوافدين يتضمن زيارات لمعهد الأورام بسوهاج على مدار أسبوعين، بالإضافة إلى القيام بأنشطة بحثية داخل معامل كلية الصيدلة وقسم الصيدلة الإكلينيكية بالجامعة.

وأضاف الدكتور محمود الأمير، أن اللقاء يأتي في إطار برنامج التبادل الطلابي الذي ينظمه مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة، في الفترة من 1 حتى 28 أغسطس الجاري، باستضافة عدد من الطلاب من كندا وصربيا، وتنظيم رحلة سياحية لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بمحافظات سوهاج، الإسكندرية، الأقصر وأسوان.