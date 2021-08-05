محافظ الفيوم يقرر عودة العمل بكامل القوة الوظيفية بجميع المصالح الحكومية
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، قرارًا بعودة جميع العاملين للعمل بكامل القوة الوظيفية بالديوان العام للمحافظة، والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات القروية التابعة، ومديريات الخدمات وكافة المصالح الحكومية بدائرة المحافظة، مؤكدا متابعة تطبيق القرار بكل حزم، وذلك لعودة انتظام العمل بكافة المصالح من جديد، بهدف الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة، وتيسيرا على المواطنين.
وشدد محافظ الفيوم، على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع اتخاذ التدابير والاحتياطات الصحية اللازمة في جميع المنشآت الحكومية والخاصة، ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.