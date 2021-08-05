أسرة ضحية لقمة العيش بالقليوبية تطالب بسرعة ضبط الجناة

طالبت أسرة الشاب محمد عماد، المقيم بقرية ميت حلفا، التابعة لمدينة قليوب بالقليوبية الذي لقي مصرعه إثر طلقة خرطوش فى رأسه لسرقة بالإكراه من قبل مجهولين على الطريق الدائري بنزلة باسوس في القناطر الخيرية اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية بسرعة ضبط الجناة وتكليف ضباط إدارة البحث الجنائى بقطاع الجنوب بمديرية الأمن بشبرا الخيمة في الواقعة بتكثيف الجهود وكشف غموض وملابسات وفاة نجلهم محمد الذي كان يعمل فى مهنة جمع مخلفات المخابز للإنفاق على أسرته التى أصبحت بدون عائل ومصدر رزق بعد وفاته لكونه عائل الأسرة البسيطة تاركا 3 اشقاء أطفال صغار وزوجه حامل في جنين لم تلد بعد وجدته التي ربته بعد وفاة والده.

وقالت الحاجة أم عماد جدة القتيل إنها تريد سماع خبر ضبط الجناة مرتكبى واقعة القتل فى حق شاب برئ بارًا ومقاتلاً على أسرته وسندهم الوحيد حتى ترتاح قلوبنا، لافتة إلى أن محمد 20 عامًا، ومات والده وهو فى عامه التاسع وتحمل محمد المسؤولية وربي أشقائه معها تاركًا التعليم حيث كان يعمل في مهنة جمع مخلفات المخابز.

أضافت أن الأسرة أصبحت دون مصدر رزق بعد وفاة محمد برصاص الغدر والبلطجة، لافتة إلى أن محمد مشهود له بالاحترام وحب الجميع ويشهد له بالاخلاق والاحترام.

وقال محمود عبد الفتاح ابن عم القتيل شهيد لقمة العيش إنهم يوم الحادث جاءه اتصال بأن محمد تعرض لحادث في منطقة نزلة باسوس بالقناطر، فهرعوا للمكان فوجدوه قتيلا بطلق ناري خرطوش، لكن التفاصيل لازالت غامضة وأجهزة الأمن تحاول البحث عن الجناة، مطالبًا بسرعة ضبطهم والقبض عليهم القصاص منهم.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف لغز العثور على جثة عامل بنزلة باسوس مصابًا بطلق نارى من فرد خرطوش بالرأس وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بإعمال الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء التشريح، وسرعة ضبط المتسببين بالواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد محمد أبو العينين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة شاب بنزل باسوس من الطريق الدائرى دائرة المركز مصابا بطلق خرطوش بالرأس.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن الى موقع الجريمة ودلت تحريات المباحث أن الجثة لشاب يدعى محمد عماد 22 سنة عامل مقيم بمنطقة عزبة أسما التابعة لميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب تلقى طلقة خرطوش بالرأس تسبب فى وفاته على الفور وتبين سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى كان بحوزته.

كما تبين أن الشاب المتوفى متزوجا وفى انتظار وصول نجله بعد شهر كما أنه أكبر أخوته ال3 ومصدر رزقهم بالعمل فى المخابز لمواجهة ظروف المعيشة والانفاق على أسرة البسيطة