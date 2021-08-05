«مع بدء الأوكازيون الصيفي».. 8 خطوات للاستفادة من الوكالة عند شراء الملابس

"وكالة البلح مول الغلابة".. كان ذلك الاعتقاد السائد في الماضي ولكن تغير ذلك المفهوم بعد الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم خاصة بعد انتشار وباء كورونا، فقد أصبحت الآن لأبناء الطبقة المتوسطة.

وبالتزامن مع بدء الأوكازيون الصيفي تتجه الأنظار إلى الوكالة في منطقة بولاق أبو العلا لشراء الملابس بأسعار مخفضة، ولذلك نرصد في هذه السطور كيف يمكن الاستفادة الحقيقية من الذهاب إليها ونصائح عند اختيار الملابس منها وهي كالآتي:

فحص قطع الملابس جيدًا والتأكد من عدم وجود اي عيوب بها.

غسل الملابس جيدا بعد شرائها للتأكد من نظافتها.

التأكد من خياطة الملابس قبل شرائها.

الذهاب صباحًا أفضل من وقت المساء للتمكن من الرؤية جيدًا.

اختيار الوقت المناسب:

يجب اختيار التوقيت المناسب عند النزول لشراء الملابس من الوكالة للحصول على ملابس جيدة وصالحة للاستخدام وبحيث يخف الزحام هناك بعض الشئ فإن انسب وقت للذهاب هو يوم الاثنين فهو أول أيام الأسبوع بالنسبة للبائعين في الوكالة، والبعد عن يوم الخميس لأنه مزدحم للغاية فبعض التجار يذهبون للشراء من هناك.

عدم شراء القطع الرخيصة للغاية:

كما يجب عدم الانخداع في رخص ثمن بعض قطع الملابس، حيث إنها تكون مستعملة كثيرًا وقديمة للغاية، ويمكن شراء بعض القطع المستوردة أو ذات العيوب البسيطة من بواقي التصدير.

كيفية اختيار قطع الملابس:

هناك بعض القطع من الملابس تعتبر هي الأفضل على الإطلاق خاصة الشتوية فهي تكون مستوردة بالتيكيت ولم يتم استعمالها لذلك تحتفظ بجودتها، بالإضافة إلى بعض البنطلونات، وملابس الأطفال التي تعتبر من أفضل القطع بالوكالة.

الفصال:

يرفع أغلب البائعين سعر قطع الملابس تحسبًا لفصال الزبائن، فلذلك يجب الفصال للوصول إلى المبلغ المناسب للشراء.