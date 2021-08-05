فى ذروة الموجة الحارة.. كيف يتغلب المواطنون على ارتفاع درجة الحرارة؟

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم، الخميس، ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تشهد أغلب الأنحاء ارتفاعا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

مواجهة الحر

وفي ظل ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس المتسلطة على المواطنين في الشوارع ما يجعل البعض يفر هاربًا منها، إلا أن هناك بعض المواطنين تجبرهم طبيعة عملهم على التواجد في الشارع أسفل أشعة الشمس الحارقة على مدار ساعات اليوم، فحرص العديد من المواطنين على ارتداء القبعات والنظارات الشمسية وغيرها من الوسائل التي تحمي قليلًا من أشعة الشمس الحارقة.

مواجهة الحر

ففي أسواق الخضار والفاكهة يحرص الباعة على ارتداء القبعات بجانب وضع المظلات فوق رأسهم، بجانب إغراق محيطهم بالمياه بين الحين والآخر لتخفف من حدة الحرارة وأشعة الشمس، وعن الباعة الجائلين بالشوارع فكان ورق الكرتون وسيلة لهم لحمايتهم من الشمس من خلال وضعه فوق رءوسهم.

مواجهة الحر

وتقول سعاد، إحدى البائعات بسوق الخضار، إنهم اعتادوا على درجة الحرارة المرتفعة وتمكنوا من التكيف معها على الرغم من أنها أمر شاق، إلا أن الصعب هو تلف البضائع والخضروات بسبب أشعة الشمس المُسلطة عليها.

مواجهة الحر

ويعتبر عمال النظافة أكثر الفئات التي تتأثر بالحرارة وأشعة الشمس، خاصة أن عملهم يستمر طوال ساعات النهار وفي ذروة الحر، مما جعلهم يتمسكون بارتداء القبعات بجانب شرب المياه والسوائل بشكل مستمر والحصول على قسط من الراحة في مكان ظل بين الحين والآخر.

مواجهة الحر

ويقول صابر، أحد عمال النظافة بمنطقة الوراق، إن عملهم شاق للغاية ومع ارتفاع درجة الحرارة يزداد الأمر صعوبة عليهم مما يجعلهم يبحثون على فرصة راحة ولو بضع دقائق بجانب تعويض العرق والحر، مؤكدًا أن هذه طبيعة عملهم سواء في ذروة الحر أو سقوط الأمطار بالشتاء.

وأوضح محمد، صاحب أحد محال البقالة بمنطقة الوراق، أنه في الأوقات التي يشتد فيها الحر يحرص على رش المياه فى محيط المحل طوال النهار لتخفيف حدة الحر عليه وعلى المارة في الشوارع، كما أنه يزيد من أعداد المظلات الموجودة أمام المحل.