الخميس 05 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شديد الحرارة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الطقس
الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وقال خبراء هيئة الأرصاد، في بيان اليوم، إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية لتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد.

وأضافوا أن حالة البحر المتوسط معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة،غدا، على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 42 29
الإسكندرية 36 26
وادي النطرون 40 27
طنطا 40 27
شبين الكوم 41 27
دمنهور 40 27
بلطيم 36 26
مطروح 34 26
السلوم 38 25
سيوة 42 25
بورسعيد 35 27
دمياط 34 26
الزقازيق 40 26
المنصورة 40 26
الإسماعيلية 41 24
السويس 40 26
العريش 37 25
رفح 36 24
رأس سدر 40 27
نخل 41 18
نويبع 36 27
طابا 38 27
كاترين 33 21
الطور 37 28
شرم الشيخ 38 28
الغردقة 37 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 43 28
بني سويف 43 28
المنيا 43 27
أسيوط 43 28
سوهاج 43 28
قنا 44 27
الأقصر 44 28
أسوان 44 29
إدفو 44 28
أبوسمبل 43 28
الوادي الجديد 44 27
شلاتين 41 30
أبورماد 42 29
حلايب 38 32
رأس حدربة 37 31

أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة 41 30
المدينة 42 32
الرياض 45 33
المنامة 42 34
أبوظبي 42 33
الدوحة 43 34
الكويت 47 33
دمشق 39 23
بيروت 33 30
عمان 35 26
القدس 33 25
غزة 35 25
بغداد 47 33
مسقط 37 33
صنعاء 24 15
الخرطوم 36 26
طرابلس 33 26
تونس 35 25
الجزائر 29 23
الرباط 26 18
 

درجات الحرارة طقس الأرصاد الجوية هيئة الارصاد الأرصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفقراء وقميص عثمان

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