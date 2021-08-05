روسيا : العقوبات الأوروبية أحادية الجانب تحول دون تطوير التعاون

أعلن مدير الإدارة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، أن العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، تحول دون تطوير تعاون تجاري واقتصادي أكثر كثافة بين الجانبين.

وقال بيليبسون في تصريحات صحفية اليوم الخميس:" في المجالين التجاري والاقتصادي يمكننا تطوير تعاون أكثر كثافة، ولكن قدرتنا على تحقيق ذلك مقيدة بالعقوبات أحادية الجانب وغير القانونية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على بلدنا".

وأضاف:" أن هذا ليس خيارنا، وعندما يقوم أعضاء الاتحاد الأوروبي برفع القيود، سنتمكن من إعادة النظر في إجراءات جوابية ".

وفي سياق اخر.. أعلن مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، يوري بيليبسون، اليوم الخميس، أن البحر الأسود يتحول إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة، مشيرا إلى أن تدريبات الناتو هناك تثير النزاعات.

وعقب مدير الدائرة الأوروبية الرابعة بوزارة الخارجية الروسية، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية، على تأثير مناورات "Sea Breeze-2021" على الوضع الأمني في منطقة البحر الأسود، قائلا: "يؤسفنا أن نقول إن البحر الأسود يتحول في الوقت الراهن من منطقة سلام وحسن جوار إلى منطقة مواجهة عسكرية خطيرة، ومن الواضح تماما أن التدريبات المماثلة تثير حالات الصراع بدلا من منعها".

وأكد أن روسيا ستواصل اتخاذ إجراءات تهدف إلى ضمان أمنها باستخدام الآليات الدبلوماسية وغيرها، مضيفا: "لقد حذرنا أكثر من مرة من أن تصعيد التوتر العسكري السياسي بالقرب من حدودنا يحمل طابع المواجهة".

وكان نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر غروشكو، صرح الاثنين الماضي، بإن تصريح قائد البحرية الأمريكية فى أوروبا وأفريقيا، حول دفع روسيا لواشنطن لتوجيه الضربة الأولى، أمر فى غاية الخطورة، ويمثل محاولة لنقل المسؤولية عن تأجيج النزاع فى البحر الأسود.

وأضاف غروشكو، فى تصريحات أوردتها شبكة "روسيا اليوم"، حينها، أن : "هذا إعلان خطير للغاية، ويحتوى على تهديد غير مقنع، باستخدام القوة"، لافتا إلى أنه من الواضح أن هذه محاولة لنقل المسؤولية عن تصعيد محتمل من الولايات المتحدة إلى روسيا ".