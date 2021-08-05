الانتهاء من تحصين 250 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالمنوفية

" بيطري المنوفية " : الانتهاء من تحصين ما يزيد عن 250 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بنسبة 67,5%

تابع محافظ المنوفية أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمي الوادي المتصدع والتي أطلقتها وزارة الزراعة، مشيرًا إلي أنه تم تحصين 252 ألف و542 رأس ماشية منذ بداية الحملة وحتى أمس الأربعاء، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه التسهيلات والدعم للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وخلق بيئة غذائية آمنة للمواطنين.

وأوضح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بأنه تم البدء فى أعمال الحملة يوم 26 يونيو الماضى تحت رعاية محافظ المنوفية، وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها، موضحًا بأنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته علي الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أنه تم تحصين الأبقار والجاموس والأغنام على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بنسبة 67,5% وجارى استمرار أعمال الحملة للوصول إلى المستهدف.

وكان ذلك فى إطار حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالحفاظ على الثروة الحيوانية، وتنفيذًا للخطة القومية التى تنفذها الدولة لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة علي الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة بنطاق المحافظة.

وعلى صعيد آخر منفصل كانت قد شنت مديرية الطب البيطرى بالمنوفية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تفتيشية مكبرة على محلات الجزارة واللحوم المجمدة بنطاق المحافظة، أسفرت عن ضبط 40 كجم لحوم بلدى بمحل جزارة بمنوف مذبوحة خارج السلخانة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى التحفظ على 43 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك بقويسنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع مديريات الخدمات والأجهزة الأمنية باستمرار شن الحملات التفتيشية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظًا على حقوق المواطنين.